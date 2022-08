Prantsusmaa on koos Saksamaaga Vene kodanike viisakeelu vastu

Saksa leht Zeit teatab , et Saksamaa ja Prantsusmaa on otsustanud astuda ühiselt Vene kodanike viisakeelu ettepaneku vastu.

Kaks Euroopa Liidu suurimat riiki saatsid teiste riikide välisministritele ühise positsioonipaberi, milles tuuakse välja, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid ühiselt mõtlema nutikatele viisidele, kuidas viisade väljastamist Venemaa mõjutamiseks kasutada.

Poliitikadokumendis mööndakse, et Vene kodanikele tuleb julgeolekuohtude minimeerimiseks teha korralik taustakontroll, kuid samas tuleb anda Vene kodanikele võimalus kogeda elu demokraatlikult korraldatud ühiskondades. Eriti oluline on siin tulevaste põlvkondade kogemus, rõhutatakse dokumendis.

"Meie viisapoliitika peaks seda peegeldama ja võimaldama inimestele näost-näkku kontakte Euroopa Liidu sees Vene kodanikega, kes ei ole seotud Vene valitsusega," oli samuti poliitikadokumendis kirjas.

Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad seega säilitada õiguslikku raami, mis võimaldaks tudengitel, kunstnikel, teadlastel ja spetsialistidel siseneda Euroopa Liitu – seda olenemata, kas neid ootab kodumaal ees tagakiusamine või mitte.

Kahe suurriigi tandem hoiatab karmide viisapiirangute pikaajaliste mõjude eest. Nende sõnul on oluline vältida Vene riigi perspektiivi pealesurumist tulevastele põlvedele. Samuti hoiatatakse Vene kodanike koondumist valitsuse taha, kui neid kollektiivselt karistada.

Viisakeelule on vastu ka Austria, kelle välisminister Alexander Schallenberg sõnas die Weltile, et ei tohi läbi lõigata kõiki kontakte Vene kodanikuühiskonnaga. Minister lisas, et oleks absurdne tõkestada Vene võimu suhtes kriitiliste inimeste pääsu lääneriikidesse.

Euroopa Liidus on intensiivistunud debatt, kas Vene kodanikele peaks kehtestama Euroopa Liidus ühise viisakeelu. Paljud Venemaaga piirnevad riigid ning Tšehhi toetavad viisakeeldu Vene kodanikele. Samas mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriigid on viisakeelule vastu või on väljendanud selle suhtes skepsist.

Saksa Zeit online tellitud küsitlusuuringu järgi toetab Vene turistidele viisakeeldu Saksamaale 47 protsenti sakslastest.

Tšehhis Prahas algas teisipäeval Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus arutatakse muuhulgas ka võimalikku viisakeeldu.

Prahas arutavad liikmesriikide välis- ja kaitseministrid ka Ukraina täiendavat toetamist sõjas Venemaa vastu.