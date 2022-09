Eestisse saabunud Vene kodanike arv on suvel märgatavalt kasvanud

Eestisse sisenenud Vene kodanike arv on aprillist alates iga kuu suurenenud ning kasv on peamiselt tulnud viisaga saabujate arvel, selgub politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetest.

Kui aprillis saabus Eestisse 40 300 Vene kodanikku, kellest 24 124 olid Eesti elamisloaga, ehk nemad viisat ei vaja, siis juulis tuli üle idapiiri 71 143 Vene kodanikku, neist elamisloaga 30 969.

Eestisse üle idapiiri saabunud Vene kodanike arv 2022. aasta seitsme kuu jooksul. Autor/allikas: PPA

"Viimase poole aasta jooksul on Venemaalt Eestisse sisenevate Venemaa kodanike arv olnud mõõdukalt, aga stabiilselt kasvav. Seda vaatamata tõsiasjale, et Eesti on lõpetanud viisade väljastamise ning üldjuhul ei luba ka varasemalt antud viisadega Eestisse siseneda," ütles PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.

Eesti lõpetas turismiviisade väljastamise Vene kodanikele seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas alates 10. märtsist ning alates 18. augustist ei luba ka enam varem Eesti väljastatud turismiviisadega Vene kodanikke riiki.

Belitšev ütles, et praegu tuleb Eestisse keskmiselt 2500 Venemaa kodanikku päevas, neist ligi pooltel on Eesti elamisluba. "Seda on rohkem kui eelmisel kahel suvel, kuid ligi kaks korda vähem, kui Covidi-eelsel perioodil," märkis ta.

Viimase viie aasta jooksul Eestisse üle idapiiri saabunud Vene kodanike arv. Autor/allikas: PPA

Kui 2018. aastal sisenes Eestisse 1 636 9067 Vene kodanikku, neist 671 144 olid Eesti elamisloaga ja 2019. aastal olid samad näitajad vastavalt 1 642 201 ja 606 430, siis järgnevatel aastatel on saabunute arv olnud mitu korda väiksem.

2020. aastal tuli Eestisse 392 269 Vene kodanikku, neist 137 121 elamisloaga, 2021. aastal 238 750, neist elamisloaga 136 079 ning selle aasta seitsme kuuga saabus 312 734 Vene kodanikku, neist 167 810 elamisloaga.

PPA piirivalveosakonna juhi sõnul on tänavu alanud tulijate rohkuse taga mitu tegurit: "Esiteks katkes Putini alustatud sõja järel lennuühendus Venemaaga ning need Venemaa kodanikud, kes tahavad reisida näiteks Prantsusmaale, Itaaliasse või Hispaaniasse, kasutavad nende riikide väljastatud Schengeni viisasid Eestisse sisenemiseks, et siit hiljem edasi reisida."

Kasvu kiirendas ka see, kui Venemaa lõpetas juuli keskel koroonakriisi ajal kehtestatud väljasõidupiirangud.

"Kindlasti on kasvu taga ka aktiivne suvepuhkuste periood," tõdes Belitšev.

Piirivalvejuhi sõnul on PPA suvel tõkestanud keskmiselt umbes 200 korral kuus Vene kodanike Eestisse tuleku. "Kontrollime kõiki riiki saabujaid igal juhul põhjalikult ning veendume, et nende reisi eesmärk on päriselt see, mille jaoks on neile viisa väljastatud ning et saabuja ei ohusta avalikku korda või julgeolekut," märkis ta.

Belitšev ütles ka, et ei pea õigeks ega õiglaseks, et olukorras, kus kümned miljonid ukrainlased kannatavad Venemaa sõjategevuse tõttu, saavad selle riigi kodanikud Euroopas puhkamas käia. "Toetame igati Eesti välispoliitilisi püüdlusi leida sellele rahvusvahelisel tasandil lahendus," lausu ta.

Eesti ja teised Balti riigid ning Soome on Euroopa Liidu sanktsioonide käigus Venemaaga lõpetatud lennuühenduse tõttu sattunud suure Vene kodanike tulva alla. Mitmed riigid on nõudnud Vene turistide Euroopasse lubamise piiramist, kuid EL-i välisministrid selles kolmapäeval peetud kohtumisel kokku ei leppinud. Venemaa piiririikidele jäeti siiski õigus astuda ise vajalikke samme piiriületuste vähendamiseks.