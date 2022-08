EL-i kaitseministrid: Ukraina sõjaväelaste koolitamine on prioriteet

Borrelli sõnul on Ukrainal väga raske suure Venemaa agressiooni vastu sõdida ning Euroopa Liit ei saa ega kavatse sellest mööda vaadata.

"Ukraina vajab meie abi ja me jätkame selle andmist nii sõjavarustuse osas, kui ka räägivad ministrid läbi ka idee osas luua kõrgetasemeline koolitusmissioon Ukraina armee jaoks," sõnas Borrell.

Kaitseministrite sõnul koolitavad juba praegu paljud Euroopa Liidu riigid ja ka Ukraina toetajad väljastpoolt Euroopa Liitu Ukraina sõdureid. Seetõttu oleks üleeuroopalise koolitussüsteemi loomine igati loogiline jätk senisele tegevusele.

"Me juba koolitame Ukraina sõdureid Ühendkuningriigis ja ka koos Saksamaaga spetsiaalset tankihaubitsate süsteemi kasutama ja me töötame koos Saksamaaga uue demineerimiskoolituse kallal. Seega meie arust oleks üleeuroopaline koolitusprogramm õige samm, mida just praegu astuda," sõnas Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren.

Rootsi kaitseministri Peter Hultqvisti sõnul aga saaks peale olemasolevate relvavarude Ukrainale müümise ning sõdurite koolitamise veel nii mõndagi Ukraina heaks teha. "Me saame korraldada ühisõppusi. See on üks näide. On olnud ka mitmepoolseid arutelusid eri riikide vahel, et toota relvi otse Ukraina käsutusse," ütles ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on juba varem öelnud, et Euroopa Liit peaks Ukraina sõdureid koolitama võimalikult Ukraina piiri lähedal, et uusi teadmisi omandanud sõjaväelased neid hästi kiiresti ka rakendama pääseksid.