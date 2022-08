RMK nõukogu määras Mikk Marrani RMK juhatuse esimeheks

Marran alustab RMK juhina tööd 1. novembril ning tema ametiaeg kestab viis aastat.

RMK juhatuse esimeheks kandideeris 18 inimest, kellest personalifirma Fontes valis kolm kõige tugevamat kandidaati kolmandasse vooru, kust RMK nõukogu omakorda valis juhatuse esimeheks Marrani.

1. novembrist lõppevad kogu senise juhatuse volitused ning Marran peab juhatusse leidma uued liikmed, ütles RMK nõukogu esimees Randel Länts.

Länts ütles ERR-ile, et RMK otsis juhiks inimest, kellel oleks visioon, kuidas viia ellu ühiskonnas tekkinud uuenenud ootused, ning et Marran osutus selles osas parimaks valikuks.

"Ootused, mis ühiskonnas on tekkinud: metsadebatt, rohepööre, et on tähelepanu kliimal ja looduskaitsel. Sellest tulenevalt peab ka RMK oma ootusi muutma. Ja uuenenud ootuste läbiviimiseks pidasime parimaks Marrani kandidatuuri ja tema arusaamu sellest, kuidas neid uuenenud ootusi rakendada," lausus Länts.

Marrani ametisse kinnitamist arutas RMK nõukogu ka eelmisel nädalal, kuid siis ei tehtud otsust kinnitada Marran RMK juhiks. Länts ütles siis ERR-ile, et uue juhi isikuga olid kõik nõukogu liikmed nõus.

Marran on 2016. aastast alates välisluureameti peadirektor ning praegu käib tal teine ametiaeg. Tänavu augustis teatas RMK ootamatult, et alustab läbirääkimisi juhatuse esimehe ametikohale Marraniga, kelle ametiaeg välisluureameti juhina lõppenuks kolme aasta pärast.

Marran ise on öelnud üllatava karjääripöörde kohta, et talle jäi paar kuud tagasi silma huvitav töökuulutus, kus otsiti RMK-le juhatuse esimeest. "Minu arvates on RMK väga suure missiooniga asutus, ja see panigi mind mõtlema ja tegema otsust kandideerimiseks. Mulle mõnevõrra üllatuslikult valiti mind sellele ametikohale," lausus ta.

RMK praeguse juhi Aigar Kallase volitused lõppevad 31. oktoobril, Marran asub ametisse järgmisel päeval.

Välisluureameti uue peadirektori nimetab ametisse kaitseministri ettepanekul valitsus, kuulates ära riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse. Kaitseminister Hanno Pevkur on öelnud, et välisluuret ei saa jätta juhita isegi üheks päevaks, mistõttu peab välisuureamet saama uue juhi kohe, kui Marrani ametiaeg lõppeb.

Mikk Marrani tööd välisluureameti juhina ning tippametnike valimist kõrgetele ametikohtadele kritiseeris arvamusloos kaitseministeeriumi endine asekantsler Meelis Oidsalu, kes väitis, et Eesti tippametnikel on oma sisering, kus jagatakse ümber hästitasustatud ametikohti.