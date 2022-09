Euroopa Liit elab elektrituru reformi ootuses

"Raketina tõusvad elektrihinnad toovad nüüd esile meie praeguse elektrituru ülesehituse piirangud. See töötati välja täiesti teistsugustes tingimustes ja teistsuguse eesmärgiga. Seetõttu töötame Komisjonis erakorralise sekkumise ja elektrituru strukturaalse reformimise nimel," ütles von der Leyen esmaspäeval. "Me vajame elektrile uut turumudelit, mis tõesti töötaks ja tooks tasakaalu tagasi," lisas ta Sloveenias Bledis peetud konverentsil peetud kõnes.

Von der Leyeni sõnad annavad tunnistust, et Komisjon on loobunud oma varasemast seisukohast kaitsta EL-i elektrituru praegust korraldust. Komisjon annab nüüd järele liikmesriikide survele, mis väidavad, et turg ei ole loodud sellisena, et suudaks toime tulla Vene agressiooni järel vallandunud kiire hinnatõusuga, tõdes väljaanne Politico.

Lehe hinnangul on riikide hulgas järsult kasvanud toetus energiaturu kapitaalsele ümberkujundamisele, mida varem pooldasid vähesed valitsused.

Elektrienergia hinnatõusu üheks põhiteguriks on Venemaa tegevuse tõttu kasvanud maagaasi hind.

Kuna Euroopa Liidus toimival elektriturul määrab elektrihinna viimane ja kõige kallimat hinda pakkuv tootja, mis enamasti on gaasielektrijaam, tingib kordades kasvanud gaasi hind ka oluliselt kõrgema elektrienergia hinna.

Von der Leyen lubas esmaspäeval peetud debatis Saksa majandusministri Robert Habeckiga, et kui hädapärased kiired meetmed energiahindade ohjeldamiseks, mis võiksid selguda juba lähinädalatel, saavad paika, vajab Euroopa Liit ka elektrituru fundamentaalset reformi. Tema sõnul tuleb gaasi ja elektri hind teineteisest eraldada. Von der Leyen lisas, et Euroopa elektrituru reform peab käivituma järgmise aasta alguses, vahendas EurActiv.com.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles juulis peetud energeetikaministrite erakorralisel kohtumisel, et võimalike muudatuste ning nendega seotud kulude analüüsi esitletakse oktoobris ning seadusandlikud ettepanekud peaks valmima järgmisel aastal.

Riigid tegutsevad seni omapäi

Seni, kuni ühtset lahendust ei ole, on paljud riigid aastaga kohati kümnekordseks kasvanud energiahindade kompenseerimiseks elanikele ja ettevõtetele astunud erinevaid samme.

Nii on Portugal ja Hispaania saanud Euroopa Komisjonilt loa panna maagaasile hinnalagi ning sama on juba küsinud ka Belgia, märkis Politico.

Prantsusmaal on juba riiklik energiahindade lagi paigas ning riik on lubanud ohjeldada hindu ka järgmisel aastal.

Samas on mitmelt poolt kostnud hääli, et Euroopa Liit peab kriisile reageerima ühtselt.

Nii rõhutas seda sel nädalal Prahat külastanud Saksa kantsler Olaf Scholz, kui ka EL-i praeguse eesistujamaa Tšehhi tööstuse ja kaubanduse minister Jozef Sikela.

After a weekend full of negotiations, I can announce that I am convening an extraordinary meeting of the Energy Council. We will meet in Brussels on the 9th September.



We must fix the energy market. Solution on the EU level is by far the best we have. pic.twitter.com/tsOzOSHpx0