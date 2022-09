Meedia: Euroopa Komisjon soovitab elektrile hinnalage ja tarbimise piiramist

Väljaanne Politico kirjutas reedel, et Euroopa Komisjon esitab järgmise nädala energeetikaministrite kohtumiseks ettepanekud lühiajalisteks meetmeteks, mille keskseks elemendiks on elektrile hinnalae kehtestamine ning tarbimise piiramine.

Meediasse lekkinud 23-leheküljelises mõttepaberis analüüsitakse mitmeid hindade allatoomise ideid ning jõutakse järeldusele, et kaks parimat on nõudluse koordineeritud vähendamine ja elektrile hinnalae kehtestamine.

Lisaks olid Komisjoni eksperdid analüüsinud veel kuut ideed, sealhulgas Kreeka ja Hispaania mudelit, aga ka kasvuhoonegaaside emissioonikulude subsideerimist või ka terve elektrituru lammutamist ning riiklikule planeerimisele üleviimist, märkis Politico. Eksperdid leidsid siiski, et kõik need sobivad probleemi lahendamiseks vähem.

Seega jäävad eksperdid toetama hinnalage, kuid see peaks hakkama kehtima ainult "inframarginaalsetele jaamadele", mille all mõeldakse elektrijaamu, mis toodavad elektrit odavamalt kui tipunõudluse ajal kõige kallimat elektrit pakkuvad jaamad. Ehk et hinnalagi tuleb panna elektrile, mida toodetakse taastuvatest allikatest ning tuumaenergiast ja pruunsöest, tõdes väljaanne.

Selliste jaamade toodang on märksa odavam kui gaasijaamadest pärit elekter, kuid praegusel elektriturul saavad nad sama hinda, mis gaasijaamad ning sellega ka hiiglaslikud kasumid.

Selle asemel hakataks teatud piiri ületava hinnaga teenitud tulu kasutama selleks, et rahastada meetmeid, mis vähendaks otseselt elektri hinda valitud tarbijarühmadele.

Komisjoni ettepanekuid tutvustatakse kolmapäeval liikmesriikide ekspertidele ning neid arutavad ka riikide suursaadikud Brüsselis. Reedel, 9. septembril kogunevad aga energeetikaministrid ning eeldatavasti annavad Euroopa Komisjonile mandaadi valmistuda sekkumisteks, mis saavad osaks selle laiemast, Talvepaketi nime kandvast meetmete komplektist.