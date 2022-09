Justiitsministeerium tahab liita vanglameditsiini üldise tervishoiuga

Tartu, Tallina ja Viru vangla on praegu eraldi tegevusloa alusel tervishoiuteenuse osutajad. Nende tervisalaseid teenuseid rahastab ja koordineerib justiitsministeerium. Kokku on vanglate meditsiiniosakondades 136 teenistujat.

Kahaneva vangide arvu ja ka riigijuhtimise seisukohast pole vanglate tervishoiuteenuse ülalpidamine eraldiseisvana riiklikust tervishoiusüsteemist aga mõistlik, ütles ERR-ile justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse:

"Paratamatult varem või hiljem tekib jälle küsimus, kas niivõrd väiksele hulgale inimestele, see ei anna välja vast üht perearsti nimistutki, on mõtet eraldi administreerida seda süsteemi ja ülal pidada," ütles Kruuse. "Seda enam, et kõik need standardid, ravinõuded, kvalifikatsiooninõuded, palgakokkulepped ja kõik need kehtivad ju ka vanglates töötavatele tervishoiutöötajatele. See süsteem juba tegelikult arvestab kõiki neid standardeid, mis on väljaspool justiitssüsteemi kehtestatud."

Eelnõu järgi liiguks justiitsministeeriumi eelarveridadelt 4,3 miljonit eurot haigekassa eelarvesse. See tähendab, et haigekassa peaks tulevikus hakkama otsima ka vanglatesse tervishoiuteenuse osutajaid ja juhtima kõike seda, mis teenuste osutamisega kaasas käib. Meditsiinitöötajad ise poleks aga enam vangla palgal, vaid palka maksas neile näiteks piirkondlik haigla või mõni muu meditsiiniasutus.

Haigekassa muudatusi praegu kommenteerida ei soovinud. Paar päeva tagasi jättis haigekassa aga eelnõu kooskõlastamata. Põhjendusena tõi asutus kirjas välja, et planeeritav ümberkorraldus tervishoiusüsteemis vajab täiendavat analüüsi ning arutelu.

Ka Eesti Haiglate Liit väljendas kirjas justiitsministeeriumile arvamust, et muudatustele peaks eelnema vanglameditsiini kliiniline audit, kuna eelnõu seletuskirjas esitatud arvutused on lihtsalt raamatupidamislikud kokkuvõtted ning ei näita ära tegelikku võimalikku vajadust.

Kuuse ütles, et selle aasta alguses on sotsiaalministeeriumiga sõlmitud kokkulepe ja protsessiga minnakse edasi. Kooskõlastusringilt tulnud ettepanekud töötatakse läbi.

"Tegelikult ei kõla täna nagu vastu seda, et kõik oleks ühel arvamusel, et sellist muudatust kindlasti ei tohiks teha. Kõik saavad ju tegelikult aru, et ühte tervishoiusüsteemi pole mõtet juhtida mitmest kohast. Eriti veel, kui riigi vaatest peame üleval vanglameditsiini süsteemi ainult paarile tuhandele inimesele."

Valitsuse lauale jõuab eelnõu selle kuu jooksul. Muudatuste esmane jõustumisaeg oleks järgmise aasta jaanuar.