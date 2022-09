Vaba Lava saab uue rahastamisotsuse teada septembri jooksul

Tallinna halduskohus otsustas kümmekond päeva tagasi, et kultuuriministeeriumil tuleb uuesti läbi vaadata sihtasutusele Vaba Lava eraldatud tegevustoetuse taotlus. Vaba Lava küsis kultuuriministeeriumilt käesolevaks aastaks 575 000 eurot, ministeerium oli nõus andma aga veidi üle 350 000 euro.

Vaba Lava jaoks tähendab väiksem toetus, et Narva teatrikeskus peaks tegevuse peatama, sest kahe teatrikeskuse pidamiseks sellest summast aasta lõpuni ei piisa.

Eraldatud 350 000 eurot on Vaba Lava kätte saanud, kuid nagu prognoositi, jätkus sellest augustini, ütles ERR-ile teatri juht Märt Meos.

"Meie taotluse suurus on täiesti adekvaatne, sest see ongi meie vajadus, et hoida Narva teatrimaja käigus. Me eraldatud tegevustoetuse saime ikkagi kätte, aga nagu prognoos oli, et sellest jätkub juuli lõpuni, augustini, ja nii ongi läinud. Oleme võlgu võtnud ja ootame, et komisjon kokku tuleks ja otsuse teeks. Praegu me oleme sügavaimas augus, milles Vaba Lava oma ajaloos on olnud," lausus Meos.

Peale kohtuotsust teatas kultuuriministeerium, et nemad otsust edasi ei kaeba ning vastav komisjon vaatab Vaba Lava taotluse uuesti üle.

Otsuse saab teada septembri teises pooles ja nii öeldi ka Vaba Lava esindajatele, ütles ERR-ile eelmisel nädalal teatri esindajatega kohtunud kultuuriminister Piret Hartman. Tema sõnul tahab ka ministeerium, et Vaba Lava jätkaks tegevust lisaks Tallinnale ka Narvas, kuid ka teised teatrid kurdavad rahanappuse üle ning sooviks riigilt rohkem toetust.

"Usaldan meie etendusasutusi, et nende taotlused on realistlikud. Kahjuks ületab taotluste kogumaht taotlusvoorudes eelarve kogumahtu, mistõttu peab komisjon tegema valikuid vastavalt seatud võimalustele," ütles Hartman.

Meose sõnul on kaks kohtumist uue kultuuriministriga näidanud, et suhtumine on muutunud. "Ma väga loodan, et uus minister teeb kõik endast oleneva. Kaks kohtumist, mis temaga on toimunud, on olnud väga optimistlikud. Temaga on tulnud uus suhtumine, sest ta on ise Ida-Virumaalt pärit ja on olnud valdkonnaga seotud," lausus ta.

Kui aga peaks juhtuma halvim ja komisjon rahastamisotsust ei muuda, tuleb Meose sõnul hakata sügistalveks planeeritud asju ära jätma. Novembris on Narvas kavas maailmakuulsa teatrikompanii Rimini Protokolli lavastus "100% Narva", kus lavale peaks astuma ka sada narvakat. 1. detsembril peaks Meose sõnul publiku ette jõudma lavastus Narva pommitamisest ja hävitamisest.

"Nendega peaks praegu juba tegelema, kuid see on keeruline. Eks peame asju samm-sammult tegema. Aga tühi kott ei seisa kaua püsti, kui toetust ei tule, siis ei ole meil tõenäoliselt midagi teha," lausus Meos.

Selles, et Narvas on Vaba Lava vaja, on Meos ja Hartman ühel meelel.

"Kui vaadata, mis praegu ümberringi toimub, eriti Narvas, siis ei ole kahtlust meie tegevuse olulisuses. Seal on vaja olulisel määral kohal olla ja tegevusi teha ja seda ma oleme ka teinud," märkis Meos.

"Kultuuriministeeriumi on korduvalt väljendanud Ida-Virumaal eesti kultuuriruumi olulisust. Oleme viimaste nädalate jooksul saanud taas kord kinnitust sellele, kui oluline on hoida ja vajadusel ka mitmekesistada eesti kultuuriruumi Kirde-Eestis. Narva Vaba Lava on siinkohal üks oluline asutus kultuuriruumi mitmekesistamiseks kohapeal," lausus Hartman.