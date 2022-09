ERR Ukrainas: lõunarindel edenetakse aeglaselt, kuid kindlalt

Ukraina õhujõud tegid viimase ööpäevaga üle 40 lahingulennu maavägede tegevuse toetuseks, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap. Lennukid hävitasid mitu Vene vägede juhtimispunkti ja relvaladu. Samuti teatas staap, et Ukraina üksused hävitasid Vene sõjaväeveokite kolonni, mis suundus Zaporižžja poole.

Ühel polügoonil Mõkolajivi oblastis lihvivad Ukraina sõdurid enne rindele minekut oma oskusi nõukogude granaadiheitja käsitlemisel.

Alles äsja olid kaevikud Mõkolajivi oblastis Ukraina sõdureid täis, kuid nüüd hakkas rindejoon liikuma ja sõjategevus toimub praegu umbes 10 kilomeetri kaugusel, kuhu ajakirjanikke ei lubata.

"Need positsioonid jäävad alles, see on nüüd teine kaitseliin. Need on siiamaani kasutuses. Kui venelased asuksid vasturünnakule, siis meie tagala on kaitstud," ütles Ukraina vabatahtlike armee võitleja Harry.

See suvi väikeses külas Mõkolajivi ja Hersoni vahel osutus sõna igas mõttes palavaks.

"Inimesed korjasid viljasaaki, aga vaenlane avas nende pihta tule, kombainide pihta. Ma nägin seda oma silmaga. Selle tulemusel jäi siia palju plahvatamata moona. Me peame kontrollima kõik põllud üle ja plahvatamata moona ning jäänused eemaldama," sõnas Palankovõi nime kasutav võitleja.

"Ma olin oma aias kui meie pihta tulistati kassettmoonaga. Aken läks kohe puruks. Tänu Jumalale me ei saanud surma. Pensionärist naabrinaine aga kaotas mõlemad jalad ja suri," rääkis kohalik elanik Olga.

Ukraina väejuhatus on rangelt keelanud ajakirjanikele väeosade ja rindejoone külastamise.

"Igatahes, ohutus ennekõike. Riigi ohutus, sõjaoperatsiooni ohutus ning nende sõdurite ja ohvitseride ohutus, kellele teil oleks esitada nii palju küsimusi. Hetkel aga peavad nad ütlema vaenlasele, mida nad tema vastu tunnevad. Kui nad on sellega lõpetanud ning neil tekib natuke vaba aega, lubame teid kindlasti sinna," sõnas Lõuna operatiivväejuhatuse pressiohvitser Natalja Humenjuk.