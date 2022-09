Ukraina relvajõudude lõunaringkond teatas mässust Vene sõjaväeüksuses

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma regulaarses rindeülevaates 104 Vene sõduri hukkumisest ning suure hulga Vene tehnika hävitamisest. Samuti märgiti ära Vene 1. armeekorpuse 127. polgu soovimatus osaleda edasi sõjategevuses. Väidetavalt sekkusid Vene eriteenistused. Zelenski sõnul vabastasid Ukraina relvajõud kaks asulat lõunarindel ja ühe Donetski oblastis. Ukrainas on sõjategevuse tõttu elektrita üle 600 000 inimese.

Oluline 5. septembril kell 06.28:

NYT: Vene väed kasutavad uusimates relvades aegunud tehnoloogiat

Ühendkuningriigis paiknev uurimisorganisatsioon Conflict Armament Research uuris Ukraina valitsuse palvel Vene sõjatehnikat juulis, vahendab New York Times.

Uurimisgrupi sõnul kasutavad Vene väed 2014. aastal kehtestatud sanktsioonidest hoolimata keelatud lääne tehnoloogiat enda relvastuses.

Lisaks on tõendeid, et Venemaa taaskasutab vanemaid elektroonilisi komponente mitmetes relvasüsteemides, sh uusimates tiibrakettides ja ründehelikopterites.

Sõltumatu relvaeksperdi Arsenio Menendezi sõnul kasutavad venelased 1990ndate või 2000ndate keskpaika tehnoloogiat. Samuti olevat nende tehnoloogiat kerge järele teha.

Zelenski: Ukraina relvajõud vabastasid kaks asulat lõunarindel ja ühe Donetski oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelensk tänas oma õhtuses pöördumises Ukraina 103. maakaitsebrigaadi 63. pataljoni sõdureid, kes vastasid asula Donetski oblastis, vahendab Ukrainska Pravda.

Samuti tõi president välja 54. brigaadi edusammud Lõssõtšanski-Siverski suunal.

Lisaks mainis Zelenski ära Ukraina 42. eraldiseisva motoriseeritud jalaväepataljoni, kes vabastas kaks asulat, mille nime ei öeldud.

Ukraina võimud on siiani olnud väga kidakeelsed kommenteerimast riigi lõunaosas Hersonis toimuvat vastupealetungi ning seda millised asulad on vabastatud.

Pühapäeval jagasid mitmed Ukraina presidendi administratsiooni ametiisikud pilti Ukraina lipu heiskamisest Visokopilja külas Hersonis, mis viitab asula vabastamisele.

Step by step . pic.twitter.com/raT5nBycvO — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 4, 2022

Ukraina lõunaringkond teatas mässust Vene sõjaväeüksuses

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et pühapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 104 sõdurit, hävitati kuus tanki, neli Msta-S- ja Msta-B haubitsat, üks droon ning veel lisaks tervelt 26 erinevat sõjalist masinat.

Samuti hävitati Vene laskemoonaladu Tomina Balka piirkonnas, pontoonsilla ületuskoht Lvivi küla lähedal, Vene vägede juhtimis- ja vaatluspunkte.

Ülevaate järgi jätkavad Vene väed vastupanu, kuid on osaliselt demoraliseeritud. Väidetavalt ei soovinud Vene 1. armeekorpuse 127. polk enam sõjategevuses osaleda. Vene vägede eriteenistused viisid mässulised väed väidetavalt rindelt minema.

Ukrainas on sõjategevuse tõttu elektrita üle 600 000 inimese

Ukraina energiaministeerium teatas pühapäeval, et enamus elektrita jäänud asulaid asub Donetski oblastis, kus elektrit on jäänud umbes 327 000 tarbijat. Luhanski oblastis on jäänud elektrita 128 000 inimest, Mõkolajiv 32 000 ja Harkivis 29 500.

Gaasita on praegu 235 700 abonenti riigis