ERR Ukrainas: Mõkolajivi oblast on praegu nii rindeala kui ka tagala

Mõkolajivi oblast Lõuna-Ukrainas on praegu nii rindeala kui ka tagala. Tagalas on mitu polügooni, kus sõdurid läbivad ettevalmistuse enne rindele minekut. Mida lähemale rindele, seda rohkem on purustusi.

Sõja tagajärjed on siin Mõkolajivi oblastis igal pool näha, aga mis praegu konkreetselt rindel toimub? Selle kohta info puudub, sest Ukraina väejuhatus räägib toimuvast väga üldsõnaliselt.

"Vabastades oma territooriumit, püüame seda teha "vaikuse režiimil". Kõik, mis ma saan avalikustada on, et positsioonilahingud jätkuvad, me kärbime vaenlase võimekust hävitades nende logistikakeskusi, transpordisõlmi, tehnika ja elavjõu kogunemispunkte ning juhtimispunkte," ütles Lõuna operatiivväejuhatuse pressiohvitser Natalja Humenjuk

Koos regulaararmeega sõdivad ka vabatahtlikest moodustatud üksused. Nemad on oma sõnades natuke vabamad kui väejuhatuse pressiohvitserid.

"Käivad tulised lahingud. Rõõmu teeb see, et me oleme võidulainel ning edeneme kogu rindejoone ulatuses. Paljud alad on vabastatud. Me ületasime juba Inguletsi jõe. Ukraina regulaararmee ja kõik teised üksused liiguvad aeglaselt, kuid kindalt edasi," rääkis Ukraina vabatahtliku armee staabiülem Serhii Ilnitski.

Kõige palavamad lahingud käivad Aleksandrivka, Pravdino, Snihirivka, Suhhoi Stavok ja Arhanhelske asulate kandis. Ukraina luure andmetel on vaenlase sõdurid siinkandis vähem motiveeritud.

"Tulevad mobiliseeritud lollikesed Donbassist ja Krimmist. Nad suunatakse lihtsalt kahurilihaks. Need pataljonid moodustatakse nagu nende inimeste karistamiseks," rääkis Ukraina vabatahtlike armee võitleja Harry.

Esimestena tundsid Ukraina vägede edenemise mõju Mõkolajivi linna elanikud.

"Käivad jutud, et meie väed on juba kümme kilomeetrit Hersoni poole edenenud. Tänu sellele on meil siin vaiksemaks jäänud," ütles Mõkolajivis elav Oksana.

"Olukord on tunduvalt parem kui varem just tänu Lääne sõjalisele abile, sealhulgas HIMARS-itele ja suurtükkidele. Nüüd meil on, millega ennast kaitsta ja sõja kulgu muuta. Olukord on läinud paremaks," sõnas Mõkolajivi oblasti administratsiooni juht Vitali Kim.

Odessas, mis asub Mõkolajivist kahe saja kilomeetri kaugusel tagalas, korjavad vabatahtlikud abi rinde jaoks ja punuvad varjendivõrke.

"Te ilmselt olete kuulnud, et eilsest alustasid meie väed vastupealetungi. Kaitstes Mõkolajivit, kaitseme ka Odessat ja see on väga tähtis. Loodame, et meie vastupealetung muudab olukorda ning Odessa saab vabamalt hingata," rääkis Kalõna vabatahtlike keskuse juht Tamaz Kakabadze.

"Odessa regioon on Ukraina väravaks merele. Samuti on Odessa kogu Ukraina vilja ait. Selle nimel me töötamegi. Te ju näete, et pärast Maosaare vabastamist hakkas nn. "teravilja initsiatiiv" tööle. See toob riigile tulu ning sellest rahastatakse omakorda riigikaitset," ütles Odessa oblasti juhi pressiesindaja Serhii Bratšuk.