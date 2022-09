Ametiühingud ja tööandjad leppisid kokku miinimumpalga tõusu 725 euroni

Tööandjate keskliidu juht Arto Aas märkis, et tegemist on kompromissiga, mis peaks arvestama nii kõrget inflatsiooni kui jahtuvat majandust.

"Kiirelt kasvavad sisendhinnad ja kulutused energiale seavad meie ettevõtjad tugeva surve alla, mis paraku Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele ja kindlustundele kaasa ei aita," kommenteeris Aas pressiteate vahendusel. "Samas on selge, et just väiksemate sissetulekutega töötajad vajavad kiire inflatsiooniga hakkama saamiseks rohkem tuge ja meie niigi väikesel tööjõuturul on iga kätepaar kõrges hinnas," lisas ta.

Kokkuleppe tulemusel tõuseb töötasu alammäär 10,9 protsenti ja moodustab 39,3 protsenti rahandusministeeriumi poolt prognoositavast keskmisest palgast 2023. aastal.

Ametiühingute Keskliidu juhi Jaan-Hendrik Toomeli sõnul jääb värskelt tööandjatega sõlmitud miinimumpalga tõstmise kokkuleppe ja tulevast aastast rakenduva tulumaksuvaba miinimumi tõusu koosmõjus madalama sissetulekuga inimestele kätte üle 100 euro kuus. "Kõrge inflatsiooni ja tõusvate energiahindade taustal on see madalamat palka teenivatele inimestele märkimisväärne rahaline võit ning aitab pisut upitada ka teisi alla keskmise jäävaid töötasusid," selgitas Toomel Eesti Ametiühingute Keskliidu saadetud pressiteate vahendusel.

Saavutatud kokkuleppe peavad veel kinnitama liitude juhtorganid.