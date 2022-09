Galerii: Narva volinikud kohtusid peaminister Kallasega

Järgmine Narva linnavolikogu istung toimub kolmapäeval, 7. septembril kell 16. Volikogu päevakorras on 11 voliniku algatatud otsuse eelnõu, millega volikogu kohustab linnavalitsust pöörduma riigi vastu kohtusse.

Narva linnapea Katri Raik on öelnud, et kui volikogu enamus sellise kohustuse linnavalitsusele peaks panema, lahkub tema ametist.

Teisipäeval samuti Kallasega kohtunud Narva volikogu ajaloolise pärandi komisjoni juht Aleksei Jevgrafov on varem ERR-ile öelnud, et ei oota, et kohtumise tulemusel valitsus tanki T-34 Viimsis asuvast Eesti sõjamuuseumist Narva tagasi viiks.

Küll aga pidas Jevgrafov vajalikuks pöörduda kohtusse, et selgitada välja, kas valitsuse sammud tanki teisaldamisel ja ka teiste mälestusmärkide eemaldamisel olid õiguspärased.