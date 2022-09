Narva volikogu liikmed: kohtumine Kallasega oli sõbralik ja konstruktiivne

Žavoronkov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kohtumine oli sõbralik ja konstruktiivne.

Seda kas Narva linn valitsuse vastu kohtusse läheb, otsustab Narva volikogu kolmapäeval.

"Meil on lahkarvamused volikogus ja see ei ole veel otsustatud. On need, kes seda taotlevad, on ka vastuväiteid. Aga kõige tähtsam on see, et meie seisukoht, miks me tahame minna kohtusse, on nüüd arusaadav ja selge. Me ei ole nagu riigi vastased, see ei ole mingi hagi riigi vastu. Me kaebame ainult seda, kuidas see oli tehtud," rääkis Žavoronkov.

Tanki tahaksid volinikud Žavoronkovi sõnul tagasi saada. "Kui on võimalik teha samamoodi, nagu see on tehtud Viimsis. Kui tank saabub Narva muuseumi, siis oleks hea. See tank oli ikkagi meie oma," ütles Žavoronkov.

Aleksei Jevgrafov ütles ERR-ile, et arutelu oli avatud ja aus, aga et pärast kohtumist jäid kõik osapooled oma positsioonide juurde. "Peaminister rääkis kohe ära oma positsiooni ja seisukohad, tegi seda konkreetselt ja selgelt," ütles Jevgrafov.

Jevgrafov märkis, et Kallas rääkis, et isegi kui Narva otsustanuks ise tanki eemaldada, viinuks valitsus ikkagi selle Narvast minema.

Jevgrafovi sõnul ütles Kallas, et tanki T-34 Narva tagasi ei viida. Selle tõttu olekski vaja tanki ära viimist Jevgrafovi sõnul kohtus arutada, siis saaks teemale ka punkti panna.

Teisipäeva pärastlõunal käisid Narva volikogu liikmed Tallinnas Stenbocki majas kohtumas peaminister Kaja Kallasega. Juttu tuli teiste teemade seas tankimonumendi ja ka teiste monumentide eemaldamisest kolm nädalat tagasi Narvas.

Järgmine Narva linnavolikogu istung toimub kolmapäeval, 7. septembril kell 16. Volikogu päevakorras on 11 voliniku algatatud otsuse eelnõu, millega volikogu kohustab linnavalitsust pöörduma riigi vastu kohtusse.

Narva linnapea Katri Raik on öelnud, et kui volikogu enamus sellise kohustuse linnavalitsusele peaks panema, lahkub tema ametist.