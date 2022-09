Kallas loodab energiahindade leevendamiseks üle-Euroopalisi lahendusi

"Meil on praegu küsimus, kuidas elada üle see talv nii, et meil ettevõtted ei pankrotistuks ja et meil inimesed ei jääks külmadesse tubadesse," ütles Kallas.

Kallas rääkis, et üks valitsuse eesmärk on ka Euroopa tasemel saada energiahindade leevendamiseks ühtseid lahendusi.

Kallase sõnul oleks üks tarbijaid aitav meede Euroopa tasandil elektri hind gaasi hinnast lahti sidumine. "Teine küsimus, mis on arutamisel on, et gaasi ülemääraseid kasumeid selliselt maksustada, et anda see tagasi tarbijatele."

Lisaks tuleb Kallase sõnul nii gaasi kui ka elektri puhul vaadata, kuidas oma tarbimist vähendada.

Laenu võtmist ettevõtjate toetuseks Kallas ei toetanud.

Kallas tõdes, et riik ei suuda kõigile ettevõtjatele toetusi selles mahus maksta, et and seda tunneksid.

"Kui meil on teatud väga suured ettevõtted, kellel ei ole võib-olla väga palju töötajaid, siis võib-olla, nii nagu teistes riikides, seda, et tuua seda nõudlust alla, on hoopis võib-olla mõistlikum see, et kõikide teiste ettevõtete huvides panevad mõned tootmised ennast mõneks ajaks kinni, et seda hinda tuua allapoole," lausus Kallas.

"Mille peale Putin praegu mängib, on see, et lääs ei pea vastu seda rasket talve. Et me anname alla ja võetakse sanktsioonid ära ja tegelikult nemad pääsevad jälle puhtalt. Ärme anna neile seda. Me saame hakkama tegelikult kui me hoiame kokku," ütles Kallas.

"Tõesti meie, valitsuse tasandil, püüame leida neid lahendusi, aga mitte ükski lahendus ei tee kõiki õnnelikuks ja kõik need lahendused tulevad maksumaksja taskust," lisas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, et Soome ja Rootsi saavad ettevõtjaid toetada, aga Eesti ei saa.

"Me arutame neid võimalusi, aga neid võimalusi ei ole palju," vastas Kallas.

"Me kindlasti tahaksime teha likviidsusmeetmed, et need rasked ajad üle elada," ütles ta.

Kallas rääkis, et valitsuse laual on olnud kaalumisel sarnane meede nagu tegu Poola CO2 kvoodiga. Nimelt tahab Poola CO2 kvoodi hinna külmutamist kuni 30 euroni tonni eest.

Kallas sõnul toob asjaolu, et pärast rasket talve on ees riigikogu valimised, võidujooksu lihtsate lahenduste pakkumiseks.