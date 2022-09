Analüütikud: hinnatõusu raugemist pole oodata enne kevadet

Eesti inflatsioon on jätkuvalt Euroopa kiireim, 20 protsendist kõrgemal on see püsinud maikuust alates. Ukraina sõja tõttu veavad inflatsiooni jätkuvalt kõrged energiakandjate hinnad ning hinnatõusu raugemist pole enne kevadet oodata.

Tarbijahinnaindeks tõusis augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 24,8 protsenti. Sealhulgas oli gaas 244,2 protsenti, kodudesse jõudnud elekter ligi 206, soojusenergia 61,7 ja tahkekütus 100 protsenti kallim. Diislikütus kallines ligi 47 ja bensiin 30,5 protsenti.

Viimased poolteist aastat on inflatsioon järjest kiirenenud. Peale 2020. aasta negatiivset inflatsiooni kerkis see näitaja plusspoolele 2021. aasta jaanuaris, olles siis 0,2 protsenti. Sama aasta detsembris oli aastane hinnatõus aga juba 12,2 protsenti. Käesoleva aasta jaanuaris oli inflatsioon 11,3 protsenti ning on pärast seda iga kuuga järjest kiirenenud, jõudes augustis lausa 24,8 protsendini.

"Kui me vaatame seda kõige viimast numbrit, hinnatõus on olnud aastaga 25 protsenti, siis sellest kolmandik tuli elektrist. Nii elektri kui gaasi hind on aastaga tõusnud kolm korda," rääkis Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Kalli energia tõttu on tõusnud kõik sundkulud, mis on muutnud elu Eestis kaks korda kallimaks.

"Kui vaatame inimeste kulutusi ühtekokku nii toasoojale, mootorikütustele kui elektrile, siis selle eest tuli nüüd suve lõpus välja käia kaks korda rohkem kui aasta tagasi," sõnas Eesti Panga majandusprognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai.

Eesti hinnatase on tänaseks jõudnud Euroopa keskmisele tasemele.

"Kui vaadata seda hinnataset, mis oli eelmine aasta ja mis oli Euroopa Liidu keskmisest all ja nüüd lisada selle aasta inflatsioon ja võrrelda Euroopa keskmist Eesti hinnatasemega, siis me oleme nüüd augusti seisuga jõudnud 100 protsendini. Palgatase kindlasti mitte. Me oleme kõige kallim Kesk- ja Ida-Euroopa riik ja me oleme isegi kallimad kui on Itaalia ja Hispaania," rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Väga kiire hinnatõus lähikuudel jätkub. Kuises arvestuses peaksid hinnad langema oktoobris, kui rakenduvad energiatoetused, ütles Elmik. Analüütikute hinnangul jääb aasta lõpuks Eesti keskmine hinnakasv 20 protsendi lähedale.

"Samal ajal keskmine palk tõuseb vaid meie praeguse prognoosi järgi kaheksa protsenti, hinnad, kaubad ja teenused kallinevad 20 protsenti. See vahe tähendabki seda, et me saame sama raha eest oste endale vähem asju," sõnas Elmik.

"Tänavu on hästi läinud, kui me näeme [inflatsiooni] allapoole 20 protsenti aasta lõpus. Kui me vaatame gaasi, kui me vaatame elektrit - need on sedavõrd heitlikud, et midagi kindlat öelda ka tulevaste kuude kohta ei saa," rääkis Kattai.

"20-22 protsenti on selle aasta hinnatase kõrgem võrreldes eelmise aasta hinnatasemega," ütles Uusküla.

Hinnatõus võiks analüütikute hinnangul rahuneda järgmisel kevadel, kui gaasi ja elektri hinnad praegustelt rekordtasemetelt allapoole liiguvad. Kuid hinnatase jääbki kõrgeks.