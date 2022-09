Helme: Eestis on võimalik enamikule tarbijaist müüa elektrit 30 euroga

"Ma täiesti kindlalt võin väita, et Eestis on võimalik müüa absoluutsele enamusele tarbijatest – ja ma räägin ka ettevõtjatest – elektrit 30 euroga megavatt," ütles Helme "Esimeses stuudios" ja lisas, et seda on võimalik teha kiiresti.

"Ma tahan üle rõhutada, et see energiakriis, mis meil on, pole mingi paratamatu asi, see pole midagi ootamatut, mis juhtus, see ei ole midagi vääramatut, mille suhtes me midagi teha ei saa. See on selgelt poliitiliste valikute, otsuste ja regulatiivsete otsuste tagajärjel juhtunud asi. See on üks hiiglaslik rikkuse ümberjagamine, mis praegu meil toimub. Kõigilt inimestelt võetakse suur raha ära ja siis läheb see väikese kamba kätte, kes püherdavad mõnust," rääkis ta.

Helme sõnul ei ole Eestis energia tootmise puudujääki, et selle tõttu võiks hind kõrge olla.

"Meile räägitakse ju, valetatakse lihtsalt näkku, kogu selles energiadiskussioonis on valetamist kohutavalt palju, et Eestis on energia tootmise puudujääk. Ei ole. Eestis ei ole energia tootmise puudujääk. Eestis on peaaegu kahekordne nominaalvõimsus sellest, mis on meie tiputarbimine üldse olnud," rääkis ta.

"On vaja anda Eesti Energiale korraldus müüa kõigile soovijatele ehk Eesti eratarbijatele ja Eesti väiketarbijatele – ja Euroopa Liidu mõistes on peaaegu kõik Eesti ettevõtted väiketarbijad – fikseeritud hinnaga börsiväliselt 30 eurot megavatt, kompenseerida Eesti Energiale riigieelarvest CO2 komponent, siis on kogu see CO jamps sealt väljas, ja nad on ikka veel kasumis. /.../ Ja nad on kasumis ka selle tõttu, et nende tegelikud tootmisvõimsused on suuremad. Ja kõik, mis neil üle jääb sellest, mida nad on Eesti inimestele on müünud, müügu Lätti, Leetu, Soome, kuhu tahavad ja missuguse hinnaga tahavad. Aga meie valitsuse ülesanne on hoolitseda selle eest, et meie inimestel, ettevõtetel oleks energia odav."