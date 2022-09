Ahti Asmann: 200 eur/MWh ei ole talutav elektrihind

Sisuliselt soovitakse Euroopa Liidus kõrge hinna fikseerimisega õigustada teist mittetoimivat "turgu", milleks on heitmekaubanduse süsteemis kujunenud CO2 hind. Kui tunnistame, et elektriturg ei toimi, siis on õige tunnistada ka heitmekaubanduse "turu" mittetoimimist, kirjutab Ahti Asmann.

Euroopa Komisjonis on asutud reformima mittetoimivat elektriturgu, milles elektrihind on tõusnud talumatult kõrgeks. Selleks on Euroopa Komisjoni lekkinud dokumendi põhjal kavandatud seada elektritootmisele tululagi 200 eurot megavatt-tunni eest. See viiakse esialgse kava kohaselt ellu tootjatelt piirmäära ületava tulu ärakorjamise ja toetuste ümberjagamise teel. Sisuliselt on aga tegemist Euroopa Liidu ülese maksuga.

Esiteks tuleb aru saada, et 200 eur/MWh ei saa pidada normaalseks elektrihinnaks. Viimastel taastuvenergia tootmise vähempakkumistel on hinnad kõikunud 55-60 eur/MWh. Tegemist on päikeseparkidega. Tuuleenergia võib turule tulla isegi odavamalt. 200 eur/MWh on umbes viis korda kõrgem kui viimase kolme aasta keskmine Eesti turuhind ning meie majandusele liigselt koormav ja ebamõistlikult kõrge.

Sisuliselt soovitakse kõrge hinna fikseerimisega õigustada teist mittetoimivat "turgu", milleks on heitmekaubanduse süsteemis kujunenud CO2 hind. VKG on järjepidevalt selgitanud, et tegemist ei ole normaalse turuga, kus kehtib vaba nõudlus ja pakkumine. Selle asemel tuleb kehtestada kindla hinnaga süsinikumaks.

Praegu maksab kontrollimatult 100 eur/t tasemeni tõusnud CO2 hinna pakutud 200 eur/MWh sees kinni tarbija. Sisuliselt koguvad riigid tarbijalt kokku CO2 raha läbi elektrihinna, tekitavad neile raskuseid toimetulekul ning lähevad neile appi nendelt endilt kokku kogutud rahaga.

Seetõttu jääb mõistetamatuks vajadus ehitada EL-is ühe ebaefektiivse süsteemi ümber veel teine ebaefektiivsust ja turumoonutust tekitav skeem, tänu millele saab peale pikki läbirääkimisi esitleda tehtud jõupingutusi, kuid reaalne efekt tarbija rahakotile jääb saavutamata.

Reedel kohtuvad Euroopa Liidu energeetikaministrid, et arutada ettepanekut sisuliselt. Kuna Eestil puudub enne kohtumist tavapäraselt täpne ettepanek ja läbirääkimistel selge seisukoht, siis kasutame võimalust teha ettepanek kujundada Eesti seisukoht alljärgnevatest reaalsetest lahendustest lähtuvalt:

kui tunnistame, et elektriturg ei toimi, siis on õige tunnistada ka heitmekaubanduse "turu" mittetoimimist;

kui soovime tootmisele tululage, siis on vältimatult vajalik seada ka olulise sisendkulu, CO2 hinnalagi;

praktilise poole pealt on mõistlik toetada Poola ettepanekut fikseerida CO2 hind tasemel 30 eur/t, ning muuta Euroopa enda energiatootmine Euroopa tarbijale taskukohaseks.

Peame looma tingimused, et inimesed saaksid ise hakkama. Hetkel tundub, et EL-i tasandil ehitatakse üles gigantset tarbija raha ümberjagamismehhanismi.