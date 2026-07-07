Rahandusministeeriumi hinnangul tuleb tänavune inflatsioon prognoositust väiksem

Rahandusministeerium märkis juuni inflatsiooni ülevaates, et Lähis-Ida konflikti leevenedes võib tänavune inflatsioon Eestis tulla madalam kui kevadel pakutud neli protsenti.

Statistikaameti andmetel langesid hinnad juunis võrreldes eelmise kuuga 0,5 protsenti ja aastane inflatsioon aeglustus mai 3,7 protsendilt juunis 2,3 protsendini. Euroalal aeglustus hinnatõus esialgsel hinnangul 2,8 protsendini.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas märkis, et juunis kujunes Eesti inflatsioon euroala üheks madalamaimaks ning ka toidu hinnad odavnesid nii kuises kui ka aastases võrdluses.

"Lähis-Ida konflikti leevenedes jääb rahandusministeeriumi hinnangul tänavune hinnatõus kevadprognoosis oodatud neljast protsendist madalamaks," ütles Pungas.

Rahandusministeeriumi kevadprognoos pakkus tänavuseks inflatsiooniks neli protsenti, Eesti Panga kevadprognoos 3,8 protsenti. Rahandusministeeriumi mullusuvine prognoos pakkus tänavuseks inflatsiooniks 3,5 protsenti.

Tänavust suveprognoosi, mis saab aluseks järgmise aasta riigieelarve koostamisele, esitleb rahandusministeerium 27. augustil.

Mullu oli Eestis inflatsioon 4,8 protsenti.