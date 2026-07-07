X!

Rahandusministeeriumi hinnangul tuleb tänavune inflatsioon prognoositust väiksem

Majandus
Ministeeriumite ühishoone.
Ministeeriumite ühishoone. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Rahandusministeerium märkis juuni inflatsiooni ülevaates, et Lähis-Ida konflikti leevenedes võib tänavune inflatsioon Eestis tulla madalam kui kevadel pakutud neli protsenti.

Statistikaameti andmetel langesid hinnad juunis võrreldes eelmise kuuga 0,5 protsenti ja aastane inflatsioon aeglustus mai 3,7 protsendilt juunis 2,3 protsendini. Euroalal aeglustus hinnatõus esialgsel hinnangul 2,8 protsendini.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas märkis, et juunis kujunes Eesti inflatsioon euroala üheks madalamaimaks ning ka toidu hinnad odavnesid nii kuises kui ka aastases võrdluses.

"Lähis-Ida konflikti leevenedes jääb rahandusministeeriumi hinnangul tänavune hinnatõus kevadprognoosis oodatud neljast protsendist madalamaks," ütles Pungas.

Rahandusministeeriumi kevadprognoos pakkus tänavuseks inflatsiooniks neli protsenti, Eesti Panga kevadprognoos 3,8 protsenti. Rahandusministeeriumi mullusuvine prognoos pakkus tänavuseks inflatsiooniks 3,5 protsenti.

Tänavust suveprognoosi, mis saab aluseks järgmise aasta riigieelarve koostamisele, esitleb rahandusministeerium 27. augustil.

Mullu oli Eestis inflatsioon 4,8 protsenti.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:20

Kirpu liitus Austria klubis kahe koondisekaaslasega

15:58

Rahandusministeeriumi hinnangul tuleb tänavune inflatsioon prognoositust väiksem

15:57

Juuli alguse ilm: üleujutusi toonud vihm, vesipüksid, tugev rahe

15:57

Iirimaa üks olulisemaid filmifestivale tõstab fookusesse Eesti filmitööstuse

15:44

Juventus nimetas ametisse uue jalgpallijuhi

15:43

Ott Maaten: Estonia teater on Eesti suur õnn ja õnnetus

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

15:24

Prantsusmaa kohus lühendas Le Peni valimiskeeldu

15:20

Raadiouudised (07.07.2026 15:00:00)

15:20

Ingrit Malleus: Eesti muusikakultuur saab olla palju innovatiivsem

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Sõja 1594. päev: Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

13:51

Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit Uuendatud

06:59

CNN: sõda kisub põhja nii Putini reitingu kui ka Venemaa majanduse

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

06.07

Eesti alkoholipoliitika edasine suund: kõrgemad aktsiisid ja lühem müügiaeg

06.07

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

06:58

Riik andis õigeusu kirikule pool aastat: kas Kolmainu Jumal või Kreml

ilmateade

SPORT

16:20

Kirpu liitus Austria klubis kahe koondisekaaslasega

15:44

Juventus nimetas ametisse uue jalgpallijuhi

15:07

Brasiilia peatreener üllatas Solbakkenit südamliku kingitusega

14:33

Äärmuslik kuumus tõi Tour de France'il kaasa reeglimuudatuse

loe: kultuur

15:57

Iirimaa üks olulisemaid filmifestivale tõstab fookusesse Eesti filmitööstuse

15:43

Ott Maaten: Estonia teater on Eesti suur õnn ja õnnetus

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

12:03

Uus "Käsilaste" film kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 26 000 külastuse

loe: eeter

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

13:08

Kannelmäe-Geerts: vale on arvata, et toetame vaimset tervist tarkuse arvelt

12:13

Kihlveoekspert: ühe kokkuleppega võib sportlane kogu oma karjääri rikkuda

11:03

Trollijuht: uue trolliga sõidad nagu sõiduautoga

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (07.07.2026 12:00:00)

10:50

Transpordiamet: suurveega uputavad autotunnelid on paratamatus

10:50

Ankaras algab NATO tippkohtumine

10:45

Riik andis kirikule pool aastat uue metropoliidi leidmiseks

09:15

Raadiouudised (07.07.2026 09:00:00)

06.07

Päevakaja (06.07.2026 18:00:00)

06.07

Riik hoiab Koidula raudteejaama töös lootes reisijateveo taastamisele

06.07

Tartu saab rattateid juurde

06.07

Ülikoolid kohandavad seoses tehisaru kasvava mõjuga oma õppetööd

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo