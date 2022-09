Sõja 198. päev: Zelenski rääkis vabastatud Ukraina aladest

Harkivi pealetungi tõttu võib üle 10 000 Vene sõduri jääda kotti. Ukraina president kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina relvajõud on septembri algusest vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri okupeeritud alasid. Ukraina väed vabastasid neljapäeval Balaklija ja jõudnud Borivskeni, mis on paarkümmend kilomeetrit Kupjanskist. Ukraina peastaabi sõnul on Vene väed asunud sundmobiliseerima okupeeritud Harkivi oblasti mehi.

Oluline 9. septembril kell 22.30:

- Ukraina kindralstaabi teatel tõrjusid Ukraina väed reedel Venemaa rünnakuid kümne asula ümbruses;

- Meduza: Harkivi pealetungi tõttu võib üle 10 tuhande venelase jääda kotti;

- Zelenski: Ukraina on septembris vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri;

- Ukraina väed vabastasid Harkivi oblastis Balaklia ja on jõudnud Borivskeni;

- Kiievi majanduskooli hinnangul sõjakahjud taristule 114,5 miljardit dollarit;

- Ukraina peastaap: Vene vägedel on tugevad probleemid logistikaga;

- ISW: Ukraina tõenäoliselt vallutab Kupjanski 72 tunniga;

- Meedia: Ukraina sõdurid jõudsid Kupjanski alla;

- Moskva väitel saadab Venemaa Harkivi piirkonda lisavägesid;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit ja 18 jalaväe lahingumasinat.

Ukraina tõrjus Venemaa rünnakuid kümne asula ümbruses

Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas reedel, et Venemaa jätkab pingutusi Donetski oblasti üle täieliku kontrolli saamisele. Staabi teatel tõrjusid Ukraina väed reedel Venemaa rünnakuid kümne asula ümbruses.

Ukraina teatel tegi Venemaa reedel Ukraina territooriumile rohkem kui 12 õhurünnakut ning tulistas välja rohkem kui 12 raketti.

Meedia: Ukraina sõdurid jõudsid Kupjanski alla

Sotsiaalmeedias levib foto, kus on näha Ukraina sõdureid Kupjanski äärelinnas, vahendas The Guardian.

Kupjansk on Vene vägede jaoks oluline logistiline sõlmpunkt. Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas juba neljapäeva õhtul, et Ukraina vallutab Kupjanski tõenäoliselt 72 tunniga.

Foto postitas sotsiaalmeediasse ajalehe The Kyiv Independent ajakirjanik.

Meduza: Harkivi pealetungi tõttu võib üle 10 tuhande venelase jääda kotti

Lätis tegutsev Vene opositsiooniline väljaanne Meduza hindas, et kui Ukraina väed suudavad tagasi võtta Kupjanski, siis võib kuni 10 000 Vene sõdurit sattuda piiramisrõngasse.

Kupjansk on oluline raudteesõlm Vene vägede varustamiseks Ida-Ukrainas. Selle tagasi vallutamisega võib sattuda ohtu kogu Vene väegrupeering Kupjanskist Slovjanskini Donetski oblastis.

Hinnanguliselt jääb sellele rindelõigule üle 10 000 Vene sõduri.

Vene vägede olukorra muudab raskemaks Ukraina relvajõudude operatiivne liikumine, millele ei ole lahinguväljal vastu astunud tõsiseltvõetavaid Vene reservüksuseid.

Moskva väitel saadab Venemaa Harkivi piirkonda lisavägesid

Venemaa riigimeedia näitas kaadreid tankide ja suurtükkide kolonnidest, mis liikusid Harkivi suunas, vahendas The Guardian.

Kohalik Kremli-meelne ametnik Vitali Gantšev ütles, et Harkivi piirkonnas käivad ägedad lahingud. "Me ei kontrolli Balaklijat. Proovime Ukraina vägesid tõrjuda. Nüüd on sinna toodud Vene reservid, võitleme edasi," väitis Gantšev.

Ukraina väed vabastasid Balaklija neljapäeval.

Venemaa ametnikud väidavad samuti, et evakueerivad piirkonnast tsiviilelanikke.

USA kaitseminister: Ukraina armee teeb Harkivis ja Hersonis edusamme

"Me näeme edusamme Hersonis, praegu näeme edu Harkivis ja see on väga-väga julgustav," ütles USA kaitseminister Lloyd Austin.

CNN: Ukraina vallutas Harkivi oblastis Ševtšenkove linna

Telekanal CNN jagab fotot, kus Ševtšenkove kesklinnas lehvib Ukraina lipp. See linn asub Kupjanskist umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Ukraina: Venemaa pommitamise tõttu sai Harkivis vigastada vähemalt 10 inimest

"Vähemalt kümme inimest, kellest kolm on lapsed, said Harkivis tugeva pommitamise tõttu vigastada," ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov.

Terehhovi sõnul said kannatada eramajad, kesklinnas läks põlema lasteaed.

"Palun kõigil Harkivi elanikel olla ettevaatlik ja jääda varjupaikadesse," ütles Terehhov.

Zelenski: Ukraina on septembris vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina relvajõud on septembri algusest vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri okupeeritud alasid.

Ukraina väed vabastasid Harkivi oblastis Balaklija ja on jõudnud Borivskeni

Ukraina meedias levisid neljapäeval klipid Ukraina lipust Balaklijas. Tegu on asulaga, mis asus rindejoonele ligidal ja millest Ukraina väed edasi tungides alguses mööda läksid.

Balaklija vabastamist kinnitas ka Ukraina president.

Ukrainian forces are welcomed by locals in recaptured Borivs'ke, Kharkiv Oblast. Confirms that Ukrainian mechanized forces have made solid gains, and are at maximum 12 miles (19km) from the key city of Kupiansk. https://t.co/qSGdDsAgKi pic.twitter.com/JhcaDKaMd2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2022

Samuti on teateid Ukraina vägedest ka Borivskes, mis asub Kupjanskist ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel.

Kupjansk on oluline raudteesõlm Harkivi oblastis ning see on praegu Vene vägede kontrolli all.

Kaardi peal võib rindejoont näha portaalis liveuamap.com.

Ukraina peastaabi reedehommikuse teate kohaselt edenesid Ukraina jõud Harkivi oblastis kolme päevaga 50 kilomeetrit

USA kehtestas Iraani droonide tootjatele Venemaa relvastamise tõttu sanktsioonid

Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas, et USA kehtestas neljale Iraani droonide tootmisega seotud ettevõttele ja ühele isikule sanktsioonid, kuna Iraan tarnis droone Venemaale.

Kiievi majanduskooli hinnangul sõjakahjud taristule 114,5 miljardit dollarit

Kiievi majanduskooli hinnangul kuluks Ukraina taristu taas ülesse ehitamisele vähemalt 197,8 miljardit dollarit. Kahjud ise on hinnatud 114,5 miljardile dollarile.

Ukraina peastaap: Vene vägedel on tugevad probleemid logistikaga

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas, et tõrjusid edukalt Vene vägede Kostjantõnivka, Dovgenke, Dibrivne, Hrõhorivka, Soledari, Pervomaiske, Nevelske, Marijinka ja Kamjanka asulate lähistel.

Peastaap hindas, et Vene vägedel on arvestatavad väljakutsed enda vägede logistikaga tagamisega.

Samuti teatas staap, et Vene väed on asunud okupeeritud Harkivi oblastis mehi sundmobiliseerima. Sobivas eas mehed peetakse kinni ja saadetakse "värbamiskeskusesse" Vovtšanskis.

Venemaa kaotas Lõuna-Ukrainas pea 60 sõdurit ja kaks laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staabi rindeülevaate kohaselt hukkus viimase ööpäeva jooksul 59 Vene sõdurit ning hävitati kolm Uragan mitmikraketiheitjat. Samuti hävis kaks Poin iseliikursuurtükki, üks Msta-S haubits, üks T-72 tank ja muud tehnikat.

Samuti hävitati kaks Vene vägede laskemoonaladu ja üks jõe ületuseks mõeldud praam.

ISW: Ukraina tõenäoliselt vallutab Kupjanski 72 tunniga

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul suudab Ukraina oma Harkivi oblasti üllatuspealetungiga vallutada Kupjanski 72 tunniga. Tavaliselt ISW selliseid julgeid prognoose ei tee.

Mõttekoja hinnangul on ootamatu Ukraina rünnak tekitanud Vene üksustes Harkivis paanika, katkenud on mitmed kommunikatsiooniliinid ning on Ukraina väed on seadnud ohtu Vene vägede kontrolli Izjumi üle.

ISW märkis, et Vene kaitseministeerium pole suutnud Ukraina vasturünnakut kommenteerida ning infovaakumi on täitnud Vene vägede soorituse suhtes kriitilised sõjablogijad.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit ja 18 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 51900 (võrdlus eelmise päevaga +640);

- tankid 2122 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 4575 (+18);

- lennukid 239 (+0);

- kopterid 211 (+1);

- suurtükisüsteemid 1237 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 306 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 159 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 888 (+4);

- tiibraketid 214 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3399 (+55);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 110 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Harkivi ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.