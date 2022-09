Hiiumaal on praeguseks eemaldatud üks punamonument

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et punasümboolika eemaldamisega on saarel ots lahti tehtud: "Esmaspäeval teostati monumendi teisaldamine ja säilmete ümbermatmine Emmastes."

Kui Emmaste kohta oli sõjahaudade komisjoni otsus juba varem olemas, sest monument ja haud jäid kauplusehoone ehituseks mõeldud kinnistule, siis Kärdlas, Käinas ja Heltermaal ootab vald ühishaua ja punamonumendi puhul veel sõjahaudade komisjoni otsust.

"Me oleme saanud ka sõjahaudade komisjonilt vastuse, et see, mis neid monumente puudutab võetakse järgmisel komisjoni koosolekul arutlusele ja sealt saame tagasiside, et mis võiks nendega edasi teha, kas teisaldada ainult monument või tuleb seal ka ümbermatmised teostada," ütles Tasuja.

Kui neis paikades on vaja ka ümbermatmist, siis sõltuks teisaldamise aeg ilmselt sellest, millal Eesti Sõjamuuseum selleks võimaluse leiab.

Plaanis on teisaldada ka Kärdla ringtee äärne sõduriskulptuur, mis on rahva seas tuntud Kivi-Jüri nime all. Selle juurde kedagi maetud pole ja teisaldamine on lihtsam, kuid kuju on muinsuskaitse all ja vald on muinsuskaitseametile teatanud, et tahab viia Kivi-Jüri Hiiumaa militaarmuuseumi, milleks on ette valmistatud leping Hiiumaa militaarajalooseltsiga.

Tasuja sõnul loodetakse Kivi-Jüri ära viia lähikuudel. "On olnud seltsi esindaja Ain Tähistega juttu, et kui kõik sujub, siis võiks septembris juba jõuda selle teisaldamiseni, aga usutavasti hiljemalt oktoobris saaks need tööd tehtud," ütles ta.