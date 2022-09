Ratas Toomi kaebekirjast: ta küsib viisakeelule õiguslikku alust

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et peab Balti riikide ja Poola kokkulepet kehtestada Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirang heaks. Keskerakondlasest eurosaadiku Yana Toomi piirangu protestiks Brüsselisse kirjutatud kaebakirja kohta ütles Ratas, et õigusliku aluse kontrollimise õigus on Toomil olemas.