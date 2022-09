Balti riigid ja Poola peatavad Vene turistide sisenemise 19. septembril

"Soovime koos Läti, Leedu ja Poolaga oluliselt piirata Vene kodanike sissepääsu, kelle eesmärk on turism. Teeme täna koos Läti, Leedu ja Poola peaministriga sellesisulise avalduse. Oleme seda juba varasemalt hinnanud, et see vajalik," ütles peaminister Kaja Kallas.

Ta rõhutas, et Vene kodanike sisenemise piiramisel jäävad kehtima juba varem paika pandud erandid, mis hõlmavad sugulaste külastamist ning muid humaanseid põhjuseid.

Kallas tõi sisenemispiirangu kehtestamise ühe põhjusena esile turvalisuse teema, kuna Eesti ei suuda kõiki saabujaid kontrollida, arvestades, et koos Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas käib ka hübriidsõda. Eesti peab rakendama tohutuid ressursse, et hoida piir turvalisena, tõdes peaminister.

Kallas märkis ka, et kuna lennuliiklus on Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu peatatud, siis on Venemaa piiririikidele langenud väga suur koormus. Ta rõhutas, et pärast välisministrite eelmise nädala kohtumist tunnistas ka Euroopa Komisjon piiririikide õigust otsustada riiklikul tasandil sisenemise piiramist.

Lisaks tasub silmas pidada ka seda, et uuringute kohaselt toetab üle 70 protsendi venemaalastest Vene agressioonisõda Ukrainas, märkis ta. Ning reisimine Euroopas Liitu ei ole inimeste õigus, vaid privileeg, lisas ta.

Samal ajal jätkab Eesti ja teised Venemaa piiririigid ka ühise lähenemise otsimist Euroopa Liidu tasandil, rääkis Kallas.

Välisminister Urmas Reinsalu teatas piirangule viidates, et kutsub Venemaa kodanikke juba praegu Eestisse mitte tulema. "Te ei ole siin teretulnud!" ütles ta ning lisas, et õiguslik keeld rakendub 19. septembrist.

Siseminister Lauri Läänemets selgitas pressikonverentsil, et alates 19. septembrist ei saa Eestisse siseneda need Schengeni viisa omanikud, kelle reisi eesmärk on turism, sport, kultuur ning kehtima jäävad samad erandid, mida Eesti rakendas juba suvel.

"Sellega sulgeme Venemaa kodanikele olulise tee Euroopa Liitu," rääkis Läänemets ning tõi välja, et kui Eesti antud viisade puhul vähenes saabunud inimeste arv 600 Vene kodanikult ööpäevas 100-150 kanti, siis nüüd prognoosib siseministeerium 400-500 saabuja vähenemist umbes sajale. "Ehk toimub päris suur vähenemine," tõdes ta.

Kolmapäeval sai teatavaks, et Eesti, Läti ja Leedu on jõudnud kokkuleppele selles, kuidas hakata piirama Euroopa Liidu viisaga Vene kodanike sisenemist oma riikidesse, kuid siis Poolat ei mainitud. Samuti ei olnud siis veel selge, millal täpselt piirang jõustub.

Varem on juttu olnud ka Soome ühinemisest Balti riikide algatusega, eriti arvestades, et Soome kaudu siseneb Euroopa Liitu kõige rohkem Vene kodanikke.

ERR-iga rääkinud allikate hinnangul võib eeldada, et Soome ühineb Balti riikide ja Poola sammuga mõni aeg hiljem, kui need on oma piiri Vene kodanikele sulgenud ning Soome saabuvate Vene kodanike hulk kasvab veelgi, tekitades seal raskusi venelastega toimetulekul.