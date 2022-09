Elekter on terve pühapäeva ühtlaselt kallis

Pühapäeval on elektri keskmine hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 282 eurot megavatt-tunni kohta, mis on rohkem kui veerandi võrra enam laupäevasest hinnast.

Elektri hind püsib terve pühapäeva vahemikus 237 kuni 400 eurot megavatt-tunni kohta.

Odavaim on elekter hommikul kella viiest seitsmeni, kui hind on 237 eurot megavatt-tunnist. Kalleim on elekter õhtutundidel, kõige kallim kella kaheksast üheksani, kui hind tõuseb 400 euroni.

Soomes on pühapäeval elektri hind sama, mis Eestis; Lätis ja Leedus on päeva keskmine 363 eurot megavatt-tunni kohta.