Esmaspäeval elektri keskmine börsihind pisut langeb

Esmaspäeval on elektri keskmine hind Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas pisut madalam kui pühapäeval.

Esmaspäevane keskmine hind on 258,33 eurot megavatt-tunnist, pühapäeval on see 282,05 eurot.

Kõige madalam on esmaspäeval elektri hind alates südaööst kella üheni öösel, mil see on 69,99 eurot megavatt-tunnist.

Ülejäänud päeva jooksul jääb elektri hind 200 ja 460 euro vahele, olles seejuures üle 400 euro hommikul kella 10 ja 12 vahel.

Soomes on esmaspäeval elektri hind sama nagu Eestis. Lätis ja Leedus on esmaspäevane keskmine börsihind 424,23 eurot megavatt-tunnist.