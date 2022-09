USA tarbijahinnaindeks tõusis augustis 8,3 protsenti

Juulis tõusid tarbijahinnad 8,5 protsenti ja juunis 9,1 protsenti, mis oli viimase 40 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja, vahendas The Wall Street Journal.

Igakuiselt tõusis tarbijahinnaindeks eelmisel kuul 0,1 protsenti, vaatamata bensiini hinna järsule langusele. Inflatsioon näitab siiski mõningate kaupade ja teenuste puhul leevenemise märke. Augustis oli bensiini hind keskmiselt 26 protsenti odavam kui juunis.

"Tarbijad saavad bensiini hinna languse tõttu kergemalt hingata. Toidu jaoks on üks suurimaid kulusid selle transport," ütles reitinguagentuuri Moody's analüütik Ryan Sweet.

"Inflatsiooni dünaamika paraneb ja liigub õiges suunas," märkis Oxford Economicsi ökonomist Kathy Bostjancic.

USA föderaalreserv karmistab riigis rahapoliitikat, et pidurdada hinnatõusu. Föderaalreservi juht Jerome Powell andis augusti lõpus märku, et USA jätkab intressimäärade tõstmist ja jätab need mõneks ajaks kõrgele tasemele. Powell hoiatas, et ettevõtjad ja tarbijad võivad seetõttu kannatada.

"Keskmine leibkond kulutab iga kuu 460 dollarit rohkem, et osta neid samu kaupasid ja tarbida teenuseid, kui eelmisel aastal," ütles Sweet.