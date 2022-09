Haavisto: EL võib peatada venelastele turismiviisade väljastamise

Soome välisminister Pekka Haavisto andis intervjuu ajalehele Helsingin Sanomat ja ütles, et tema sõnul on võimalik, et Euroopa Liit (EL) peatab täielikult venelastele turismiviisade väljastamise. Haavisto sõnul on Soome valmis karmimateks meetmeteks.

"Kui EL otsustab otsustab turismiviisade täieliku keelustamise, pean seda võimalikuks, siis peaks EL-i riikidel ja Soomel olema tagataskus varuvariant. Et viisat saaksid taotleda ajakirjanikud, kodanikuaktivistid või opositsiooni esindajad. Sellise lähenemise on omaks võtnud ka Balti riigid," ütles Haavisto.

Haavisto sõnul peab EL viisakeelu kehtestamisel olema ühtne.

"Oleme teinud seda, mida antud olukorras seaduslikult teha saab. Meile sobib väga hästi, kui EL seoks viisad sanktsioonidega, sel juhul rakendaks neid terve EL ja neil oleks selge õiguslik alus. Ootame nüüd EL-i suuniseid. Oleme piiranguteks valmis," ütles Haavisto.

Balti riigid ja Poola kehtestavad Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu alates 19. septembrist. Paljud Euroopa riigid aga väljastavad endiselt venelastele turismiviisasid. See võimaldab neil vabalt EL-i territooriumil reisida.

Haavisto kommenteeris ka Balti riikide ja Poola otsust kehtestada Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirang.

"Need riigid on tõlgendanud Schengeni reegleid ja otsustanud, et iga Venemaa kodanik on julgeolekuoht. Meie oludes oleks see väga dramaatiline tõlgendus. Oleme konsulteerinud kaitsepolitseiga, politseiga ja piirivalvega. Nemad ei näinud igas venelases julgeolekuohtu," ütles Haavisto.

Leht uuris, et kui julgeolekujõud leiaksid, et kõik venelased kujutaksid julgeolekuohtu, kas siis võiks ka Soome kehtestada Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu.

"Loomulikult oleks see nii, kui seda leiaksid meie julgeolekuasutused. Välisministeeriumis ei saame sellist hinnangut anda, kui julgeolekuasutustel pole sellist seisukohta," vastas Haavisto.

Haavisto sõnul jagavad praegu venelastele turismiviisasid kõige rohkem Kreeka, Itaalia ja Hispaania.