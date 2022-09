Esmaspäeval on piirilt tagasi saadetud kümme Venemaa kodanikku

Üldiselt on info piirangute kehtima hakkamise kohta piiri taga hästi liikunud ning massiliselt ei ole politsei- ja piirivalveamet (PPA) pidanud riiki sisenemist seni tõkestama, ütles ERR-ile Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

"Kokku oleme 12 tunni jooksul uue piirangu tõttu peatanud kuue Venemaa kodaniku Eestisse tulemise, kõik need juhtumid olid Narvas," ütles Liiva esmaspäeva lõuna ajal.

Kella nelja ajal oli tagasisaadetuid kogunenud kümme, kõik Narvas.

Liiva sõnul oli ühel juhul inimene piirangust teadlik, kuid ütles, et tuli sellele vaatamata proovima. Paaril juhul on inimesed soovinud kasutada erandit lähisugulase juurde tulekuks, kuid ei ole teadnud, et seda saab teha vaid juhul, kui lähisugulasel on Eestis pikaajaline elamisluba, mitte tähtajaline. Ühel korral tuvastasid piirivalvurid, et lapselaps, kelle juurde Venemaa kodanik soovis tulla külla, ei ela tegelikult Eestis.

Enne uusi piiranguid ületas Narvas piiri iga päev sinna ja tagasi veidi alla 4000 inimese, mis oli võrreldes koroona- ja sõjaeelse ajaga üle kolme korra vähem.

Liiva sõnul ületavad praegu idapiiri valdavalt need Venemaa kodanikud, kellel on Eesti elamisluba, selliseid piiriületusi on siseneval suunal ligi 1000 päevas.

Euroopa Liidu piirivalveagentuuri andmeil muutus Eesti alates Ukraina sõja algusest Venemaa elanikele tähtsuselt teiseks Euroopa Liitu sisenemise paigaks.

Alates lennuliikluse sulgumisest veebruari lõpust on üle Narva silla Venemaalt Eestisse liikunud pea 300 000 Vene kodanikku. Siit liigutakse edasi Itaaliasse, Prantsusmaale, puhatakse ka Eestis, kuid alates esmaspäevast sulgus Vene turistile ka see aken Euroopasse.

Peale Eesti kehtestasid Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu esmaspäevast Läti, Leedu ja Poola.

Soome sarnast sissesõidupiirangut ei kehtestanud ning seetõttu võis oodata idapiiri ületajate arvu kasvu, kuid esmaspäev oli Soome-Vene piiril tavapärane päev, ütles Soome ringhäälingule Yle Kagu-Soome piirivalve asejuht Jukka Lukkari.

Lukkari sõnul oodatakse Vene turistide arvu kasvu pigem sel ja järgmisel nädalavahetusel.

Soome on praegu ainuke riik Euroopa Liidus, kus Vene turistid pääsevad maismaad pidi euroliitu.