Hüljatud romude arv teedel suureneb aasta-aastalt

Aasta-aastalt suureneb hüljatud romude arv linna- ja asulateedel. Munitsipaalpolitsei ütles, et paljudel juhtudel ei tea sõidukiomanikud, et nende auto on vaja utiliseerida või nad ei oska seda teha. Nähes parklas sammaldunud autot, võib iga kodanik aga ka ise tegutseda.

Iga päev saab Tallinna munitsipaalpolitsei vähemalt ühe kõne mahajäetud auto kohta. Mõnel juhul on sel rehvid tühjad, mõnel juhul sammal peale kasvanud. Aastas menetleb mupo 700–800 juhtumit niisuguse autoga, mille omanikud saavad oma karistusregistrisse väärteomenetluse.

"Kõikide sõidukite omanike suhtes on alustatud väärteomenetlus ja juhul kui aasta jooksul ei õnnestu meil omanikuga ühendust võtta või omanik ise ei tule sõidukile järele, siis sõiduk utiliseeritakse," lausus mupo Lasnamäe piirkonna peainspektor Šahrijar Abdullajev.

Kui keegi ise keskkonnasõbraliku kodanikuna märkab linnaruumis selgete romutunnustega mahajäetud autot, siis sellest teavitamine, et linnaruum puhtam ja tervem oleks, ei olegi väga keeruline.

"Kõige kergem viis teavitamiseks on helistada mupo infonumbrile 14410, anda korrapidajale teada, et antud kohas on romutunnustega sõiduauto ja meie patrull või tugipunkti inspektorid kontrollivad seda esimesel võimalusel ja tegelevad selle sõiduki evakueerimisega," ütles Abdullajev.

Romu tunnused on varuosade, näiteks pamperi, küljepeegli või rehvide puudumine, katkised klaasid ning sõiduk ei ole välisel vaatlusel keskkonnasõbralik. Selle hülgamise asemel on omanikul ka tänaste metallihindade juures võimalik siiski raha teenida.

"Kui täna tuleb klient ise meie majja romuga ehk transporti ei ole tellinud meie käest – kui me võtame keskmise sõiduauto, mitte väga suure, siis ma usun, et kliendil on saada selline 150–160 eurot selle eest," ütles Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.

Kuusakoski sõnul on ka omaalgatuslik sõidukite utiliseerimine siiski levinud käitumine, selleks on aga kujunenud justkui omaette hooajad.

"Lumeni on pisut veel aega ja tavaliselt kõige suuremad romude toomised on alati enne lund talve alguses ja peale lund, kui kevad algab, siis tahetakse ära koristada. Nii et ma arvan, et suurem toomine tuleb veel, kuu aega on sinna aega," lausus Kollamaa.

Keskkonnaministeeriumi ja autolammutuse liiduga koostöös korraldab Kuusakoski novembri lõpus taas romude tasuta äraveo kampaania.