Hiina demograafiline kriis kärbib piimasegutootjate sissetulekut

USA suurpank Goldman Sachs hoiatas investoreid, et piimasegu ülemaailmsel turul pole oodata rahavoolu suurenemist, kuna Hiinas sünnib aina vähem lapsi. Hiina on maailma suurim piimasegu turg.

Hiinas on viimastel aastakümnetel keskklassi sissetulek kasvanud, seetõttu suurenes riigis ka piimasegu tarbimine. Hiina turul domineerivad sellised lääneriikide suurfirmad nagu Danone, Reckitt ja Abbott Laboratories, vahendas Financial Times.

Goldman Sachs prognoosib, et Hiinas väheneb imikute arv järgmise viie aasta jooksul märkimisväärselt. Pank prognoosib, et 2022. aasta lõpuks võib surmade arv ületada sündide arvu ja tuua kaasa Hiina rahvaarvu vähenemise.

"2023. aastal võib Hiinas imikute arv olla umbes 45 protsenti väiksem kui 2016. aastal," prognoosis Goldman Sachsi analüütik

Hiina loobus 2016. aastal ühelapsepoliitikast, kuid hiinlased ei ole laste saamises kuigi entusiastlikud. 2020. aastast lubab kompartei hiinlastel saada koguni kolm last, kuid ka see pole demograafilist kriisi leevendanud. Hiina rahvastiku juurdekasv on nüüd võrdne selliste vananevate ühiskondadega nagu Itaalia ja Jaapan.