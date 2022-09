ERR Brüsselis: Ungari vastasseis ülejäänud EL-iga on jõudmas uude ajajärku

Euroopa Komisjon tegi julge otsuse. Ungarile peatati ligi 7.5 miljardi euro ehk 65 protsendi Euroopa Liidu eelarvevahendite välja maksmine. Esialgu on tegemist veel ettepanekuga, mida arutatakse ilmselt oktoobri teises pooles toimuval Euroopa Ülemkogul. Ka komisjon nentis, et Ungaril on võimalik raha kätte saada kui tehakse reforme 17 valdkonnas. Nende tähtajaks on Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Johannes Hahni sõnul 19. november.

"Komisjon jälgib nüüd olukorda. Ungari on täielikult pühendunud komisjoni informeerimisele muudatuste elluviimisest 19. novembriks, mis on ka meie ettepanekus välja toodud. Siis hindame olukorda uuesti ja tegutseme vastavalt," sõnas Hahn.

Kuid sisuliselt on see ilmselt uue ajastu algus Ungari peaministri Viktor Orbani ja ülejäänud Euroopa Liidu suhetes. Kui varasemalt võis see kõik näida, kui Orbani ja Brüsseli ning mõne Lääne-Euroopa riigi omavaheline nägelus, siis Ukraina sõda on olukorda muutnud. Kuivõrd ka Poola valitsus on Orbanist teise tee valinud, siis on riik kapseldumas.

Kuid Orban seda ei karda, sest on viimase poole aasta jooksul Venemaa vastastes sanktsioonides korduvalt soleerinud. Veel mõni nädal tagasi ähvardas ta sanktsioonid pikendamata jätta, sest soovis paari oligarhi nimekirjast eemaldamist.

Poole aasta pärast on tal see võimalus uuesti ning see kõlbab Euroopa Liidu raha väljapressimiseks ideaalselt. Eelmisel nädala Serbiat külastades nimetas ta praeguseid sanktsioone Lääne-Euroopa leiutisteks.

"On lihtne luua sanktsioone Pariisis, Brüsselis ja isegi Berliinis, aga me oleme sanktsioneeritud riigile ehk Venemaale lähemal. Kes iganes on lähemal, see kannatab rohkem ja ei ole üllatav, et Ungari seisukohad erinevad radikaalselt Brüsseli seisukohtadest. Meie vahe on ca 2000 kilomeetrit," sõnas Orban.

Sellega unustas Orban endale üsna sobivalt ära, et riigid, kes Venemaale veel lähemal on, soovivad veelgi karmimaid sanktsioone. Samas sõnavõtus vihjas Orban, et sanktsioonid tuleks kaotada. Seega võib juba üsna lähemas tulevikus koita hetk, kus Orban peab just eelkõige sanktsioonide poliitikas minema vastuollu mitte Brüsseli vaid kõigi teiste idapoolsemate pealinnadega.