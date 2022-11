Euroopa Komisjon soovitas jätta Ungarile toetused välja maksmata

Euroopa Komisjon leidis kolmapäeval, et Ungari ei ole endiselt täitnud kõiki taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamiseks seatud nõudeid, mis tähendab, et riigile ei tohiks veel välja maksta ühtekuuluvuspoliitika vahenditest 7,5 miljardit eurot.

Ungari ei ole 19. novembriks nõuetekohaselt rakendanud üldise tingimuslikkuse korra alusel kokku lepitud 17 parandusmeetme põhiaspekti, nagu ta oli lubanud, öeldakse Euroopa Komisjoni õigusriigi tingimuslikkuse menetluse alusel Ungarile koostatud hinnangus.

Puudujäägid on seotud äsja loodud riikliku ametialase aususe ameti töö tõhususe ja prokuratuuri otsuste kohtuliku kontrolli menetlusega. Komisjon leiab, et hoolimata astutud sammudest püsib oht Euroopa Liidu eelarvele, kuna kõiki vajalikke reforme ei ole veel tehtud.

Komisjon on jõudnud järeldusele, et määruse kohaldamise tingimused on endiselt täitmata ning et EL-i eelarvega seotud riskide kõrvaldamiseks Ungaris on vaja teha rohkem, öeldakse kolmapäeval avaldatud pressiteates.

Seega otsustas komisjon jääda oma 18. septembri ettepaneku juurde peatada 65 protsenti ühtekuuluvuspoliitika kolme rakenduskava kulukohustustest summas 7,5 miljardit eurot.

Liikmesriikide valitsusi esindaval Euroopa Liidu Nõukogul on nüüd Ungari küsimuses hääletamiseks aega 19. detsembrini. Väljamaksete peatamiseks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust.

Euroopa Komisjon käivitas aprillis Ungari suhtes eurotoetuste äravõtmist võimaldava õigusriigi mehhanismi (nn. tingimuslikkuse mehhanismi), viidates Ungaris esinevatele probleemidele seoses riigihangetega ning puudustele korruptsiooni uurimisel. Protsess annab aluse riigi ilmajätmiseks Euroopa Liidu toetustest, kui seal eiratakse õigusriigi printsiipe.

Vastuseks sellele võttis Ungari omale kohustuse viia ellu 17 teemakohast reformi, mis pidanuks vastasseisu Euroopa Liiduga lahendama. Septembri keskel tegi aga Komisjon ettepaneku jätta Ungarile sealsete õigusriigi probleemide tõttu välja maksmata 65 protsenti ühtekuuluvusfondi toetustest.

Eelmisel nädalal tegi Euroopa Komisjon mitteametlikult uue otsuse, mis välistab praegu Ungarile toetuste väljamaksmise, mille nüüd kolmapäeval ametlikult kinnitas.