WSJ: Venemaa gaasirelv muutub üha nõrgemaks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et gaasihinnad langevad ja pikemas perspektiivis Moskva energiasõda Euroopa riikide vastu ebaõnnestub, Venemaa finantsiline olukord läheb aga üha halvemaks.

Euroopa riigid leiavad, et Kreml vähendab meelega gaasitarneid. Venemaa tahab, et Euroopa riikide elanikud pöörduksid oma valitsuste vastu ja nõuaksid siis Moskva-vastaste sanktsioonide tühistamist, vahendas The Wall Street Journal.

Majandusteadlaste seas kasvab üksmeel, et Kremli strateegia pikemas perspektiivis ebaõnnestub.

"Venemaa käis oma suurima kaardi välja augusti lõpus, kui peatas gaasitarned Nord Stream 1 kaudu. See oli Venemaa suurim trumpkaart, nad panid kõik mängu," ütles energiaekspert Daniel Yergin ajalehele The Wall Street Journal

Analüütikud leiavad, et Ukraina edusammud lahinguväljal ei lase Euroopa riikidel enam kurssi muuta. "Kui lahinguväljal tekib ummikseis, siis nad otsiksid väljapääsu," ütles Londoni King's College'i sõjauuringute professor Lawrence Freedman.

Ukraina sõja tõttu tõusis nafta hind erakordselt kõrgele, Brenti hind jõudis umbes 120 dollarini barreli kohta. Praegu on Brenti hind 91,87 dollarit barreli kohta. Venemaa müüb aga oma naftat suure allahindlusega, Euroopa riigid vähendavad ka maagaasi tarbimist.

Vene rahandusministeerium tahab nüüd, et ministeeriumid kärbiks oma kulusid 10 protsenti võrrelduna varem vastu võetud 2022-2024 aastate riigieelarve seadusega.

Yergini sõnul kaotas Venemaa oma maine kui usaldusväärse tarnijana, mis ulatus tagasi Nõukogude Liidu aegadesse. "Nad kasutavad nüüd gaasi mitte ainult poliitilise relvana, vaid ka sõjarelvana," ütles Yergin.

"Kuna EL-i riigid võtavad kasutusele meetmeid tarbijate ja ettevõtete kaitsmiseks, siis ma ei näe tulemas sotsiaalseid rahutusi, mis sunniks valitsusi Putinile järele andma," ütles Itaalia endine diplomaat Stefano Stefanini.