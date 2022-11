PPA: meie andmed näitavad Venemaa elanike soovi riigist lahkuda

Venemaa alustatud sõda Ukrainas on suurendanud venelaste soovi oma riigist lahkuda, kuna järsult on kasvanud ajutise kaitse taotluste ning tähtajalise elamisloa saajate arv, leiab politsei- ja piirivalveameti (PPA) büroojuht.

"Ajutise kaitse taotlusi on tulnud palju rohkem ja loomulikult on selle põhjuseks Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse. Kui eelmisel aastal esitas vastavasisulise taotluse vaid 11 Venemaa kodanikku, siis aasta algusest kuni tänavu 15. novembrini on Eesti riigilt ajutist kaitset taotlenud juba 199 venelast. Kasvutrend on väga selge, inimesed tõesti otsivad võimalusi Venemaalt lahkumiseks," ütles PPA kodakondsus- ja rahvusvahelise kaitse büroo juht Kristiina Raidla-Puhm ERR-i venekeelsetele raadiouudistele.

Seega on Eestilt ajutist kaitset taotlenud Vene kodanike arv kasvanud aastaga 18 korda.

Samuti on tsel aastal rohkem tähtajalise elamisloaga Venemaa kodanikke. Kui eelmisel aastal oli selliseid veidi üle 9400, siis tänavu on vastav luba juba rohkem kui 10 000 Vene kodanikul.

Raidla-Puhm ütles, et ei saa kinnitada väiteid nagu koliks seni Eestis elanud Vene passi omanikud massiliselt tagasi Venemaale. Tema sõnul PPA-l selliseid andmeid ei ole.

Statistika näitab siiski, et kui 2021. aastal oli Eestis 77 841 alalise elamisloaga Vene kodanikku, siis tänavu on Eesti alalise elamisloaga venelaste arv kahanenud 1800 inimese võrra.