Viisakeelu ootus Narvas piiriületuste arvu ei tõstnud

Esmaspäevast kehtestavad Balti riigid ja Poola Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu. Narva piiripunktis on olukord pealtnäha rahulik ja piiriületuste arv on suvega võrreldes juba languses.

Euroopa Liidu piirivalveagentuuri andmeil muutus Eesti alates Ukraina sõja algusest Venemaa elanikele tähtsuselt teiseks Euroopa Liitu sisenemise paigaks.

Alates lennuliikluse sulgumisest veebruari lõpust on üle Narva silla Venemaalt Eestisse liikunud pea 300 000 Vene kodanikku. Siit liigutakse edasi Itaaliasse, Prantsusmaale, puhatakse ka Eestis, kuid alates esmaspäevast sulgub Vene turistile ka see aken Euroopasse.

Piirang puudutabki eelkõige just Vene turiste, aga ka neid kes käisid Eestis soetatud korteris või suvilas aega veetmas. Samas on need inimesed üldises piiriületajate massis vähemuses, kuna enamik Narva piiril liiklevatest Vene kodanikest pääsevad Eestisse elamisloaga. Need on kohalikud, kes sugulastel külas või kaubareisil käivad.

Neljandik piiriületajatest on Euroopa Liidu kodanikud. Sügisene piiriületus on septembris olnud Narva kohta üsna hõre.

"Piiriületuste arv on langenud juba võrreldes suvise perioodiga. Kindlasti on suurem põhjus juba alanud sanktsioonid, kuid siin on ka oma põhjus sügise algusel, puhkuste lõpud, koolilapsed jne. Mingit sellist suuremat tormi me ei näe, et keegi nüüd tahaks viimast momenti ära kasutada. Praegu on kõik tavapärane," ütles Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Praegu ületab Narvas piiri iga päev sinna ja tagasi veidi alla 4000 inimese. Seda on võrreldes koroona- ja sõjaeelse ajaga üle kolme korra vähem. Piirilt tagasi saadetakse 10-20 inimest päevas. Mis edasi saab, pole veel selge.

"Piiripunkti vaates ei tohiks olla meil palju rohkem tagasisaatmisi, kuid me oleme loomulikult valmis selleks, et see arv, keda me ööpäevas tagasi saadame, võib natuke kasvada. Natukene langeb piiriületus kindlasti, kui suures mahus, ei oska praegu ennustada, vaatame mis elu toob," sõnas Liiva.

Narvas piiri ületavad Vene turistid, kes varem meelsasti reisiootusi jagasid, on kidakeelsed. Kes teab, mida su intervjuust Euroopa Liidus või kodumaal arvatakse. Aga üldiselt on inimesed eelolevate piirangute tõttu murelikud.

Peterburi elanik Aleksandr sõnas, et tal on väga kahju, et ei saa enam Eesti kaudu reisida. "Me sõidame Itaaliasse puhkama. Lihtsalt turism. Kus me hiljem puhkama hakkame, veel ei tea, pole veel selge. Reisimine muutub keerulisemaks," rääkis ta.

Pealtnäha on olukord Narva piiripunktis rahulik, liiklus hõre, järjekordi pole, kuid piirivalvurite sõnul peitub näilise rahu taga piirivalve pingeline töö, sest kõiki Eestisse saabujaid on vaja väga põhjalikult kontrollida.