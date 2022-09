Soome president ja välisminister tahavad Vene viisadele Schengeni lahendust

Soome president Sauli Niinistö sõnul ei peaks Soomes kinnisvara omamine andma viisa taotlemisel eelist. Presidendi hinnangul vähendaks see ka Vene kodanike indu osta Soomes kinnisvara.

Niinistö rõhutas, et Schengeni viisa ei ole inimõigus. Soome president eelistab enda sõnul Vene turismiviisade küsimusele üle-euroopalist lahendust.

Niinistö sõnul ei ole erinevad lahendused eri riikide poolt mõistlik olukord, kuna sama viisaga inimene ei pruugi küll ühe riigi kaudu saada Schengeni viisaruumi, kuid võib saada sisse mõne teise riigi kaudu.

Soome president samas ei toetanud juba välja antud viisade tühistamist, kuna see oleks tema sõnul ebaseaduslik.

Soome välisministri Pekka Haavisto sõnul peab EL viisakeelu kehtestamisel olema ühtne.

"Kui EL otsustab otsustab turismiviisade täieliku keelustamise, pean seda võimalikuks, siis peaks EL-i riikidel ja Soomel olema tagataskus varuvariant. Et viisat saaksid taotleda ajakirjanikud, kodanikuaktivistid või opositsiooni esindajad. Sellise lähenemise on omaks võtnud ka Balti riigid," ütles Haavisto.

"Oleme teinud seda, mida antud olukorras seaduslikult teha saab. Meile sobib väga hästi, kui EL seoks viisad sanktsioonidega, sel juhul rakendaks neid terve EL ja neil oleks selge õiguslik alus. Ootame nüüd EL-i suuniseid. Oleme piiranguteks valmis," lisas Haavisto.

Balti riigid ja Poola kehtestavad Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu alates 19. septembrist. Paljud Euroopa riigid aga väljastavad endiselt venelastele turismiviisasid. See võimaldab neil vabalt EL-i territooriumil reisida.

Haavisto kommenteeris ka Balti riikide ja Poola otsust kehtestada Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirang.

"Need riigid on tõlgendanud Schengeni reegleid ja otsustanud, et iga Venemaa kodanik on julgeolekuoht. Meie oludes oleks see väga dramaatiline tõlgendus. Oleme konsulteerinud kaitsepolitseiga, politseiga ja piirivalvega. Nemad ei näinud igas venelases julgeolekuohtu," ütles Haavisto.

Leht uuris, et kui julgeolekujõud leiaksid, et kõik venelased kujutaksid julgeolekuohtu, kas siis võiks ka Soome kehtestada Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu.

"Loomulikult oleks see nii, kui seda leiaksid meie julgeolekuasutused. Välisministeeriumis ei saame sellist hinnangut anda, kui julgeolekuasutustel pole sellist seisukohta," vastas Haavisto.

Haavisto sõnul jagavad praegu venelastele turismiviisasid kõige rohkem Kreeka, Itaalia ja Hispaania.