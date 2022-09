Iraani meeleavaldused hoogustuvad

Iraani politsei vahi all suri hiljuti noor naine, kes väidetavalt rikkus islamiriigi rangeid riietumisreegleid. Iraanis hoogustuvad nüüd meeleavaldused, politsei kasutab meeleavaldajate peal vägivalda.

Meeleavaldused puhkesid laupäeval, pärast Mahsa Amini matuseid. Protestid on nüüd levinud mitmesse Iraani linna. Esmaspäeval tapsid politseinikud neli inimest, kümned inimesed said vigastada. Julgeolekujõud kasutavad rahvahulkade laialiajamiseks veekahureid ning pisargaasi, vahendas The Wall Street Journal.

Esmaspäeval seisid paljud naised ilma hidžaabita Teheranis vastamisi politseiga. Võimud on mõnes riigi piirkonnas sulgenud interneti, et takistada protestide levikut.

Amini külastas eelmisel teisipäeval koos perega Teherani, kui moraalipolitsei ta vahistas, kuna väidetavalt rikkus ta riietumisreegleid.

Iraani ilmalikku elanikkonda juhivad konservatiivsed vaimulikud. Iraani kuulsused, sportlased ja poliitikud kutsusid võime üles moraalipolitseid sulgema, väites, et Amini surm peaks olema pöördepunkt.

Iraani president Ebrahim Raisi on võimul olnud aasta aega, üha rohkem spekuleeritakse ka riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei tervise üle.

Raisi andis siseministeeriumile korralduse Amini surma uurida. Ta helistas pühapäeval tema perekonnale, et avaldada kaastunnet, teatas riigimeedia.