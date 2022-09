Vene toetatud separatistid Ukrainas tahavad kuu lõpus Venemaaga ühineda

Vene okupatsioonivõimud tahavad korraldada Venemaaga ühinemise referendumeid Luhanski, Donetski, Hersoni ja Žaporižžja oblastites vahemikus 23. september kuni 27. september, vahendab Vene uudisteagentuur Interfax.

Esimesena teatasid referendumite korraldamisest Luhanski ja Donetski oblastite isehakanud võimud.

Sellele järgnes Hersoni oblasti venemeelse okupatsiooniadministratsiooni juhi Volodõmõr Saldo teade Venemaaga ühinemise referendumi korraldamise alustamisest Hersoni oblastis lähipäevil, vahendas Ukrainska Pravda.

Žaporižžja oblasti isehakanud venemeelsed võimud teatasid samuti teisipäeval, et kavatsevad korraldada Venemaaga ühinemise referendumi.

Luhanski ja Donetski oblastite ebademokraatlikult valitud esinduskojad teatasid 19. septembril soovist korraldada referendumid Venemaaga ühinemiseks.

Venemaaga ühinemise referendumeid okupeeritud aladel toetas teisipäeval ka Venemaa endine president ja praegune julgeolekunõukogu liige Dmitri Medvedev, kelle sõnul on Venemaal õigus kasutada kõiki võimalusi Venemaa territooriumi kaitseks, vahendas RBK.

Vene Duuma spiiker Vjašeslav Volodin teatas, et kui Donbassi inimesed tahavad olla osa Venemaast, siis Vene riigiduuma toetab neid, vahendab RBK.

Esmaspäeva õhtul peaks referendumite osas kommentaare andma Venemaa president Vladimir Putin.

Vene vägede toetatud isehakanud separatistlikke vabariike Ukraina territooriumil tunnistavad iseseisvate riikidena ainult Venemaa ja Venemaa liitlane Süüria.

Ukraina presidendi administratsiooni juhi Andrii Jermaki sõnul on niinimetatud referendumite puhul tegu Vene poole väljapressimisega.

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul ei muuda võltsreferendumid ega Venemaa "hübriidmobilisatsioon" Ukraina jaoks midagi.

Kuleba sõnul on Ukrainal täielik õigus vabastada enda okupeeritud alad olenemata sellest mida Venemaal on selle kohta öelda.

Sham 'referendums' will not change anything. Neither will any hybrid 'mobilization'. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.