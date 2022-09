Lutsar: koroona on nüüd nagu gripp

"Nagu Eestis nii ka mujal näeme, et viirus on oluliselt muutnud - nakatunuid on küll palju, aga raskelt haigeid vähe ja intensiivravisse satub veel vähem," rääkis Lutsar praegusest koroona-olukorrast.

Eestis pole juba mitu nädalat ühtegi covid-haiget inimest kolmanda astme intensiivravis, rõhutas ta.

"Ma arvan, et õige lähenemine oleks selline, et see on haigus, mida tingimata ei pea saama ega levitama, aga see on nagu gripp ja sellesse ei ole vaja enam nii suhtuda nagu aasta tagasi," rääkis Lutsar.

Seda ilmselt mõtles ka USA president Joe Biden, kui ta kuulutas koroonapandeemia lõppenuks, lisas Lutsar. Samas ei saa USA pandeemiat lõppenuks kuulutas, tõdes Lutsar, märkides, et selle kuulutas välja Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja WHO saab ka selle lõppenuks kuulutada.

"Pigem konstateeris president Biden juba olemasolevat olukorda," tõdes Lutsar.

Viroloog kommenteeris ka maskikandmist. Tema sõnul on otsus, kas maski kanda, iga inimese enda teha ning see sõltub tema tervislikust seisukorrast ja sellest, kus ta liigub. Kui tal on palju riskifaktoreid, kui inimene on eakas, tal on kopsuhaigusi, tugev ülekaal ja ta liigub kohtades, kus on koos palju rahvast, siis võib maski kandmine olla mõttekas.

"Meie kohus on sellesse neutraalselt suhtuda. Oleneb inimese enda hinnangust. Samas tuleb ka meeles pidada, et kui oled haige, siis ei pea rahvarohketesse kohtadesse minema, olgu gripp või koroona," lisas Lutsar.

Viroloog selgitas ka, et kõige ohtlikumad on viirusnakkused just kõige esimestel päevadel ning kui oled just ägedalt haigeks jäänud, siis ei ole mõttekas minna ei kontserdile ega ka tööle. Aga ei saa anda kindlat päevade arvu, kaua kodus peab püsima, lisas ta.