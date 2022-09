Joe Biden: koroonaviiruse pandeemia on läbi

USA president Joe Biden ütles telekanali CBS saates "60 minutit", et pandeemia on möödas, kuid koroonaviirus tekitab riigis endiselt probleeme.

"Pandeemia on möödas, meil on endiselt probleeme koroonaviirusega. Teeme selle kallal ikka veel palju tööd. See pandeemia aga on möödas," ütles Biden.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles eelmisel nädalal samuti, et pandeemia lõpp on lähedal.

"Eelmisel nädalal oli iganädalaste viirusest põhjustatud surmajuhtumite arv madalaim alates 2020. aasta märtsist. Me pole kunagi olnud paremas olukorras. Me pole veel kohal, kuid lõpp paistab," ütles Ghebreyesus.

USA Johns Hopkins University ülikooli andmed näitavad, et viimase kahe nädala jooksul registreeriti iga päev umbes 65 000 uut koroonajuhtu. USA võimude andmetel püsib viiruse levik ja sellest tingitud surmajuhtumite arv stabiilsena, vahendas CNN.

Biden ütles, et pole veel teinud "kindlat otsust", kas ta kandideerib 2024. aastal tagasi presidendiks. Siiski lisas Biden, et "kavatseb" kandideerida.

Bideni administratsiooni kõrgemad ametnikud on varem väitnud, et Biden plaanib uuesti kandideerida.

"Minu plaan, nagu alguses ütlesin, on see, et kandideerin uuesti. Kuid see on lihtsalt plaan. Aga kas see on kindel otsus, et uuesti kandideerin? Seda tuleb veel näha," ütles Biden.

Biden kommenteeris ka endise presidendi Donald Trumpi kodu läbiotsimist. Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurijad otsisid Trumpi Florida kodu läbi 8. augustil. Kohtudokumentide kohaselt viis FBI Trumpi kodust minema enam kui 11 000 dokumenti ja fotot. Bideni sõnul ei taha ta sekkuda justiitsministeeriumi võimalikesse tegevustesse.

"Ma ei ole küsinud üksikasju, mis puudutavad neid dokumente, sest ma ei taha sekkuda sellesse, kas justiitsministeerium peaks teatud toimingutega edasi liikuma või seda mitte tegema," ütles Biden.

Biden kinnitas taaskord, et USA astub Taiwani kaitseks välja, kui seda peaks ründama Hiina.

"Jah," vastas president kui telekanal CBS küsis temalt Taiwani kaitsmise kohta.