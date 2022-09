Väiksemad pangad maksavad tähtajalise hoiuse eest suuremat intressi

Swedbank ja SEB maksavad tähtajalise hoiuse eest intressi 0,01 protsenti. Luminori intressimäär kuni miljoni euro suurusele tähtajalisele hoiusele on null protsenti.

LHV-s ulatub intress kuni 100 000 euro suuruse hoiuse puhul 0,01 protsendist kolmekuuse hoiuse eest kuni 0,05 protsendini aastaselt hoiuselt.

LHV Panga treasury juht Kadri Haldre ütles ERR-ile, et Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmise otsused on toonud esimest korda pärast kümmet aastat intressid nullist kõrgemale. Viimastel aastetel on intressid olnud nii madalad, et krediidiasutused on olnud sunnitud suuremaid hoiuseid negatiivselt hinnastama.

"Samas jätkas LHV kogu selle perioodi mitmele kliendigrupile positiivse intressi maksmist ning makstud intressitasemed on endiselt kõrgemad kui Euroopa Keskpanga intressid," lausus Haldre.

Väiksemad pangad maksavad intressi veidi heldemalt, ehkki see jääb siiski tugevalt alla inflatsioonile.

Coop Pank korrigeerib hoiuseintresse operatiivselt vastavalt rahaturgudel toimuvatele muutustele. Nende erakliendipanganduse juht Rasmus Heinla märkis, et viimasel aastal on pank seetõttu kahel korral tähtajaliste hoiuste intresse tõstnud.

"Juunis tõstsime 18-kuuste ja pikema tähtajaga hoiuste intressimäärad kuni kahe protsendini. Näiteks viieaastase perioodiga hoiustele pakume kaheprotsendilist aastatootlust ja 1,5-aastasele hoiusele 1,25-protsendilist aastatootlust. Septembris tõstsime ka ühe kuni 17 kuu pikkuste tähtajaliste hoiuste intresse, mis nüüd ulatuvad 0,25 protsendist kuni 0,75 protsendini," lisas ta.

Heinla sõnul on nad ainus universaalpank Eestis, kes maksab intressi ka nõudmiseni hoiusele ehk rahale, mis seisab nende klientide tavalisel arvelduskontol. Niisuguses paketis saab klient iga kuu kontol seisva summa pealt intressi üks protsent aastas, arvestus toimub päevajäägi alusel. Näiteks inimesele, kelle kontol on aasta ringi 5000 eurot, maksab pank aastas ligi 50 eurot.

Holm Bank ja Inbank paistavad silma lausa 2,5-protsendilise intressiga 60-kuulise hoiuse puhul, väiksemaks perioodiks raha hoiustades on intress madalam. Holm Bank pakub sellist intressi esialgu kampaania korras kuni 30. novembrini või kuni hoiuste maht jõuab seitsme miljoni euroni.

Bigbankis on kuni 100 000-eurose kaheaastase tähtajalise hoiuse intress 2,22 protsenti aastas, kuid tegu on samuti kampaaniaga, mis lõpeb septembrikuuga. Kui aga panna panka hoius 120-kuulise tähtajaga, tõuseb intress kolme protsendini.

Kadri Haldre sõnul toob jätkuv intressitõus Euroopa Keskpangalt kindlasti järk-järgult kaasa ka tähtajalistele hoiustele makstavate intresside tõusu. Niisuguste hoiuste intresse mõjutavad lisaks üldisele intressikeskkonnale ka iga konkreetse panga kasvuplaanid ja see, kas neil on laenude andmiseks piisavad hoiusemahud olemas või tuleb neid aktiivselt juurde koguda.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla vastas küsimusele, kas neil on kavas hoiuseintresse muuta, et pank jälgib turul toimuvat igapäevaselt ja kui muudatused plaani võetakse, teavitatakse sellest kindlasti ka kliente.

Eestis on Euroopa kiireim inflatsioon, alates maist on see püsinud 20 protsendist kõrgemal.