Luminori kliendid on juba kaks aastat hädas panga e-teenuste häiretega

Luminori panga kliendid on juba kaks aastat olnud hädas nii panka sisselogimise kui ka maksete tegemisega, siiani puudub ka välkmakse teenus. E-pank on tõrkunud alates sellest ajast, kui Nordea pangast sai omanikuvahetuse järel Luminor ning järelevalveasutused pole klientidele palju meelehärmi tekitavasse olukorda seni sekkunud.

Kui üldiselt kehtib põhimõte, et kui teenus ei sobi, tuleb hääletada jalgadega, siis kodulaenu puhul on Luminori panga kliendid allkirjastanud lepingu, mis näeb ette, et palk peab laekuma samasse panka. Kahe aasta jooksul pole tõrkuv e-panga teenus aga paremaks läinud.

"Minul on olnud probleemid sellega, et ma ei saa teha makseid. Kunagi ei tea, kas makse läheb läbi või ei lähe, sõltumata sellest, kas sa teed internetipangas n-ö tavapäraseid makseid või internetipoodidest midagi ostes nii, et jõuad läbi pangalingi sinna ja siis jääb kõik sul ühel hetkel sinna seisma. Sel suvel tekkis ka see, et sa ei saa aru, kas makse läheb läbi ja sai ei näe ka seda, kas see on makstud või mitte ehk sa ei tea, kas sul hakkavad viivised jooksma," kirjeldas Kaija Velmet, kes on olnud Luminori klient veidi üle kümne aasta.

Ta on seetõttu viinud osad oma kontod ümber teise panka. "Minu jaoks on lahendus lihtsalt see, et ma olen kolinud oma MTÜ-de kontod ära teise panka ja ka isiklikuks tarbeks on mul olemas varukonto LHV pangas, et kui on mingi jama, siis ma vähemalt ei jää kusagil kellelegi võlgu," lisas ta.

Põhipalk laekub Velmetil jätkuvalt Luminori panka, kuid ta ei ole hakanud praegu uurima võimalust liigutada ka see teise panka ümber. Velmet kinnitas, et häirete tõttu ei ole tal raha kaduma läinud, küll aga on ta pidanud maksma viiviseid.

Luminor. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR

Tema sõnul on üks probleem Luminoris veel see, et pangal pole endiselt välkmakse teenust. "Nad hoiavad seda ühe tööpäeva või nädalavahetuse kinni ja jälle, sa pead ette arvestama, millal raha läheb. Aga me tänapäeval oleme harjunud teise standardiga. Võib-olla 15 aastat tagasi ma oleks üsna rahul olnud sellise teenusega, aga täna kindlasti mitte," rääkis ta.

Velmet rääkis, et viimane tilk karikasse oli temal see, et ettevõtjana vajalike dokumentide esitamine pangale on keeruline. "Kuna äriettevõtte puhul pead igal aastal uuendama oma andmeid, siis aastal 2022 meil on see olukord, kus sa pead võtma PDF-i ja ise kirjutama hakkama kõiki andmeid, mis on avalikes registrites. Ma pean seda tegema niimoodi ja digiallkirjastama, saatma meilile, kuigi ma olen selle paberi saamiseks tuvastanud ennast ja läinud internetipanka. Kui sul on mitu kontot, mida sa pead nii tegema, siis sinna panna terve tööpäev, ma leidsin, et see on liiga kallis aeg," selgitas Velmet.

Velmeti sõnul selgus sel suvel, et lisaks temale on paljud inimesed Luminori e-teenustega hädas ning osad on ka pangast lahkunud või kaaluvad seda.

Luminor pole Velmeti sõnul probleeme kuigi palju selgitanud. "Kui ma oma MTÜ-de kontod sulgesin, siis nad helistasid. Ma ootasin, et nad hakkavad mind ümber veenma, aga vabandasid ise, et see pole enam see teenus, mis paar aastat tagasi," sõnas Velmet.

Luminor enam palga laekumist oma panka ei nõua

Finantsinspektsioon kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et definitsiooni järgi on e-pank elutähtis teenus, kuid vaid hädaolukorraseadus näeb ette, et teenus peab püsti olema vähemalt 12 tundi ööpäevas ehk poole ajast. Kuna praegu hädaolukorda ei ole, siis reguleerib e-pangandust võlaõigusseadus, mis aga e-panga toimepidevusele norme ei kehtesta. Võlaõigusseaduse järgi on järelevalveülesanded hoopis tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametil (TTJA), mistõttu finantsinspektsioon keeldus intervjuust, kuigi nad on saanud klientidelt kaks kaebust.

Tarbijakaitsesse on pöördunud aga vaid üks rahulolematu klient, ehkki probleemid e-pangaga on kestnud juba ligi kaks aastat.

"Selle kaebuse me võtsime vihjena teadmiseks, aga kuna rohkem ei ole meile neid kaebusi tulnud, siis me ei ole senimaani veel sellega tegelenud. Paraku on see, et me ei jõua iga üksiku vihjega tegelda, mis meieni jõuab. /.../ Kui meieni jõuab rohkem infot, siis see on see, kus me kaalume, et siin ilmselt on tegemist olukorraga, kus tuleks alustada järelevalvemenetlust," selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

"Aktuaalne kaamera" on mitu päeva küsinud Luminori pangalt intervjuud, et kommenteerida nende probleeme e-pangandusega. Esmaspäeval lõpuks teatas pank, et nad loobuvad intervjuust ja saadavad oma vastused kirjalikult.

Luminor vastas "Aktuaalsele kaamerale", et tegeleb internetipanga probleemidega jooksvalt. Uutesse kodulaenulepingutesse aga enam palga laekumise nõuet nende kontole ei kirjutata ning kõik varasemad lepingud, kus see nõue on sees, vaadatakse üle, kui klient selleks soovi avaldab.

"Viimasel ajal oleme leidnud, et selline palga laekumise kohustus ei ole klientide krediidiriski vaatest vajalik piirang ja seetõttu, tuginedes kliendianalüüsi tulemustele, meie uued lepingud enamasti seda ei sisalda. Juhul, kui kliendil on varasemast selline kohustus lepingus kokku lepitud, siis on tal võimalik meie poole pöörduda lepingu tingimuste ülevaatamiseks," teatas Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Ka tarbijakaitse lubab avalikkuse huvi peale Luminori e-panga probleemidega nüüd tegelema hakata.

"Me nüüd vaatame sellele teemale otsa. Kui ajakirjandus küsib, nemad on saanud infot paljudest erinevatest kohtadest, siis tundub, et sellega on probleem," ütles Paavle.