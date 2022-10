Kiire hinnatõus on hakanud kärpima inimeste rahavarusid

Eestlaste säästud on alates maikuust tasapisi vähenenud, sest vaatamata ülikõrgele inflatsioonile ei ole inimesed tarbimist veel märkimisväärselt kärpinud. Swedbank kinnitab värskes majandusprognoosis, et kiire hinnatõus jätkub ka tuleval aastal, kuid majanduskasv on nii sel kui ka järgmisel aastal nulli lähedal.

Eesti pangad prognoosivad, et majanduses on senisest raskemad ajad. Näiteks Swedbanki hinnangul jääb tänavu majanduskasv kõigest 0,5 protsendi juurde sisemajanduse koguproduktist (SKP), järgmise aasta kasv on aga suisa null.

Väga kiire tarbijahindade tõus on tänavu aastases arvestuses 19, tuleval aastal üheksa protsenti. Järsult tõusnud elukallidus vähendab inimeste ostujõudu.

"Inimeste ostujõud väheneb umbes kümnendiku võrra ja järgmisel aastal peaks hinnad ja palgad kasvama umbes samas tempos ja alles ülejärgmisel aastal kasvavad palgad jälle hindadest kiiremini. Ostujõu langusest, mida me sellel aastal näeme, välja tulemine võtab õige mitu aastat. Meie arvutuste järgi jõuame eelmise aasta elatustasemele alles viie aasta pärast," rääkis Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Kiire hinnatõusu taustal on eestlaste kulutused hakanud sööma rahavarusid. Majapidamiste hoiuste kasv Eestis kestis üle kümne aasta, kuid Eesti Panga statistika näitab, et alates maikuust on hoiuste maht tasapisi vähenenud.

"Varem, koroona-aastatel hoiused väga kiiresti kasvasid, aga nüüd me näeme seda, et suvekuude jooksul on hoiuste maht vähenenud Eestis 50 miljoni võrra. Kuigi see number on suur, siis protsentides on see ainult 0,5 protsenti," ütles Elmik.

"Et hinnakasv suurendab inimeste sundkulutusi, see tähendab, et inimestel jääb muude kaupade ja teenuste tarbimiseks vähem raha. Mõnda aega saab seda nii-öelda kompenseerida varem kogutud säästudest. Aga arvestades, et paljudel Eesti inimestel ei ole suuri sääste, siis varem või hiljem hakkavad ka eraisikute tarbimiskulutused vähenema," rääkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Luminori pangas hoiused veel vähenenud pole, küll aga on kliendid ettevaatlikumad. Panga kinnitusel on 36 protsenti klientidest lükanud koduostuplaanid edasi.

"Inimesed on hetkel sellises olukorras, kus nad mõtlevad pikemalt läbi lihtsalt, kas see, mida ma veel mõtlesin pool aastat tagasi, on mulle hetkel endiselt jõukohane. Jah, me kõik näeme omal omal käel, et hinnad tõusevad, on tõusnud aastaga üle 20 protsendi, see on vähendanud inimeste sissetulekuid. Ja teine asi, mis nüüd viimasel ajal on väga kiiresti juhtunud, on ikkagi seotud laenude kallinemisega," selgitas Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.