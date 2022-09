Soome ei näe põhjust piiri sulgeda, Leedu viis relvajõud kõrgendatud valmidusse

Soome valitsuse hinnangul on Soome-Vene piir rahulik ja selle täielikuks sulgemiseks põhjust pole. Peterburist Soome sõitvates bussides on kõik kohad välja müüdud, bussifirma Lux Express kinnitusel pole see aga otseselt seotud mobilisatsiooniga. Leedu viis seoses mobilisatsiooniga Venemaal oma relvajõud siiski kõrgendatud lahinguvalmidusse.

Soome-Venemaa piiri täielikku sulgemist soovis Põlissoomlaste parteijuht Jussi Halla-aho, kelle hinnangul on pärast osalise mobilisatsiooni algust väga ohtlik, kui üle piiri tulevad teadmata tausta ja eesmärkidega inimesed.

Mingit sõjalist tegevust Soome piirialadel aga ei toimu, kinnitas Soome kaitseminister Antti Kaikkonen.

"Soome lähialade osas võin tõdeda, et sõjaline olukord Soome lähialadel on stabiilne, on rahulik. Ei ole mingit vahetut põhjust muretseda meie lähipiirkondade pärast. Kaitsejõudude valmisolek on hea ja olukorda loomulikult jälgitakse tähelepanelikult," ütles Kaikkonen.

Peterburist püütakse bussidega pääseda nii Helsingisse, kui ka Tallinnasse. Tung Läände algas aga juba enne osalise mobilisatsiooni väljakuulutamist ning kolmapäevased uudised seda muutnud ei ole, kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" bussifirmas Lux Express.

"Inimesed ennekõike Venemaa poole pealt võtavad ühendust, tahavad teada, millised reisid meil on, millised võimalused on, aga sellist hüppelist kasvu võrreldes eilse päeva ja tänase päevaga hetkel veel me ei näe," ütles bussifirma rahvusvahelise äri juht Rait Remmel.

Remmeli sõnul ei mõjuta piletimüüki veel ka Venemaa otsus mitte lubada riigist välja 16- kuni 65-aastasi mehi.

"Mitte ühelgi reisil ei ole olnud nii-öelda situatsioone, kus kedagi ei ole lubatud üle piiri ja me räägime siin siis nii-öelda Venemaa piirivalvest," ütles Remmel.

Leedu võtab Venemaa mobilisatsiooni Soomest tõsisemalt, sest Leedu piirneb nii Venemaa Kaliningradi enklaavi kui ka Valgevenega, kus on Vene väed.

"Venemaa sõjaväe mobilisatsioon korraldatakse kogu Venemaa territooriumil, sealhulgas ka Kaliningradi piirkonnas ehk meie naabruskonnas, Leedu ei saa sinna midagi parata," ütles Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas.

Leedu kaitseminister on kindel, et sõda Ukraina vastu ei aita Venemaal võita ka praegune mobilisatsioon, sest seitse kuud sõda on Vene relvajõud korralikult välja kurnanud. Korraliku varustuseta sõtta minevail Vene sõdureil jääb Anušauskase sõnul vaid surra Putini eest.