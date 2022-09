Eesti saadik Kasahstanis: mõnes piiripunktis Venemaaga on tekkinud järjekord

Mõnes Kasahstani piiripunktis Venemaaga on pärast Kremli väljakuulutatud mobilisatsiooni tekkinud järjekorrad riigist lahkuda soovivatest venelastest, aga saabuvate inimeste hulk ei ole seni nii suur, et oleks sundinud Kasahstani võime sekkuma, ütles Eesti suursaadik Kasahstanis Toomas Tirs.

"Kui me tuleme viimaste päevade sündmuste juurde, mis puudutavad mobilisatsiooni, siis kahes oblastis, Lääne-Kasahstani ja Kostanai oblastis on täheldatud sisenemiste suurt kasvu. Ja see puudutab tänahommikuse info järgi peamiselt nelja piiripunkti kolmekümnest," ütles Tirs.

"Kasahstan on väga suur riik, mistõttu ise piirile vaatama minna on raske. Ja eks piirijärjekord on ju ka Vene poole peal, mitte Kasahstanis," lisas Tirs. Tema sõnul on pikematest järjekordadest infot edastatud Youtube'i ja teiste sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Piirijärjekordade pikkuseks on öeldud viis kuni 15 kilomeetrit, kus on koos nii kauba- kui ka sõiduautod.

Aga Tirsi kinnitusel ei ole piiripunktides nii suuri probleeme, et Kasahstani võimud oleks pidanud otseselt sekkuma või mingeid muutusi tegema: "Kõik piiripunktid töötavad praegu - nagu vene keeles öeldakse - tavarežiimis."

Tirs selgitas ka, et Venemaa ja Kasahstani vahel kehtib viisavabadus ning näiteks sel aastal on vastastikkuseid piiriületusi olnud juba üle pooleteise miljoni.

"Kasahstan on Euraasia majandusühenduse ja SRÜ liige, nendesse kuuluvatel riikidel on omavahel viisavabadus. Nende kodanikud saavad 30 päeva viibida ilma igasuguste takistusteta teises riigis. Pärast seda tuleb hakata oma olemist teises riigis registreerima - kas siis tööle või on mingid muud põhjused," rääkis suursaadik.

Seega ei takista põhimõtteliselt miski Vene kodanikel, kellel on dokumendid korras, sisenemast viisavabalt Kasahstani, tõdes Tirs.

Lisaks on Kasahstani ja Venemaa vahel ka lennuühendused, kuid pärast Vene vägede alustatud agressiooni Ukrainas ning sanktsioonide kehtestamist on see osaliselt piiratud.

"Näiteks Kasahstani kõige suurem lennufirma Air Astana ei lenda Venemaale, sest neil on nii uued lennukid ja nende kindlustus ei kata lendu Venemaale. Siia ei lenda ka Vene lennufirmad nende lennukitega, mis on Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritud, sest nad pelgavad, et Kasahstan peab nad kinni ja annab üle õigele omanikule, kellele see lennuaparaat kuulub," rääkis Eesti diplomaat. "Aga odavlennufirmad ja Vene lennufirmad siiski lendavad," lisas ta.

Raadio Vabaduse veebiportaal edastas neljapäeval Kasahstani parlamendi esimehe Maulen Ašimbajevi sõnu, et riigi ametiasutused ei anna alalist elamisluba neile välismaalastele, kes ei suuda tõestada, et nende koduriigi võimudel ei ole selle suhtes vastuväiteid.

Pärast Vene presidendi Vladimir Putini kolmapäeval väljakuulutatud osalist mobilisatsiooni on tuhanded Vene kodakondsusega mehed lahkunud riikidesse, kuhu sisenemiseks ei ole venelastel vaja viisat nagu Armeenia, Valgevene, Gruusia, Serbia, Kasahstan ja Mongoolia.