ERR Harkivis: kohalike sõnul näitab mobilisatsioon Venemaa nõrkust

Harkivi elanikud usuvad, et Venemaa liidri Vladimir Putini välja kuulutatud mobilisatsioon on märk Venemaa nõrkusest.

Harkivi oblast on küll valdavalt vabastatud, kuid raketilöögid jätkuvad. Lillepood elab visalt edasi hoones, mis 12 päeva tagasi pihta sai.

"12 päeva tagasi pommitati seda siin. Möödunud ööl pommitati rajooni, kuhu varem üldse ükski rakett lennanud pole. Seal on ka ohtlik. Ma elan Saltivkas. Seal on väga ohtlik," rääkis Bogdan.

"Kui arvestada viit viimast päeva, siis praegu on enam-vähem rahulik, kuid öösiti raketid ikkagi lendavad, pidevalt, eri rajoonidesse, majadesse," rääkis Anna.

Mida arvavad harkivlased Putini välja kuulutatud mobilisatsioonist?

"Kui arvestada neid sündmusi, mis Venemaa Föderatsioonis praegu aset leiavad, kuidas need, kes satuvad mobilisatsiooni alla, otsivad mooduseid, kuidas ära hiilida, siis see võib viia pigem protestideni kui amee ridade täiendamiseni," kommenteeris Konstantin.

"Mulle tundub, et vähesed on nõus minema, nad parem istuvad vangis, kui tulevad siia, Ukrainasse," arvas Jaroslava.

"See tähendab seda, et jõudu on juba vähe, neil pole jaksu Ukrainaga toime tulekuks. Selleks on vaja uut liha meile ümbertöötlemiseks," ütles Oleg.

Harkiv on endiselt suhteliselt tühi kummituslinn. Eriti Saltivka rajoon, mis on kannatada saanud kõige enam.