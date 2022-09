Leedu ei plaani mobilisatsioonist hoolimata Venemaalt tulijaile järeleandmisi

Mobilisatsiooni väljakuulutamise järel on reservväelased Venemaalt massiliselt põgenema asunud ning autode järjekord on tekkinud Venemaa piirile Gruusiaga ja Soome piirile. Soome Ajateenijate Liit nõuab piiri viivitamatut sulgemist, Leedu ei kavatse Venemaalt tulla tahtjaile mobilisatsioonist hoolimata mingeid järeleandmisi teha.

Soome piirivalve teatel on piiril küll kümneid autosid, kuid järjekord siiski ei ulatu kümnetesse kilomeetritesse. Ajateenistuses viibivate sõdurite esindusorganisatsiooni Soome Ajateenijate Liidu hinnangul oleks piir tulnud sulgeda juba varem, kuid naaberriigi mobilisatsiooni tõttu on selleks nüüd ülim aeg.

"Me ei või teada, kes praegusel ajal tulevad üle idapiiri. Pealegi on siin moraalne aspekt, et me oleme praegu ainus Euroopa riik, kuhu venelased saavad tulla üle

maapiiri ja see on meie arvates vale," ütles ajateenijate liidu juht Joel Elmaci.

Nagu ülejäänud kahel Balti riigil ja Poolal, nii on ka Leedul piir Venemaaga kinni ja turistiviisaga sellest üle ei saa. Leedu peaministri Ingrida Šimonyte sõnul ei too Venemaal alanud mobilisatsioon selles osas kaasa mingeid muudatusi.

"Inimestel oli küllalt aega otsustada, mis on nende koht selles konfliktis. Ma suudan vaevalt ette kujutada olukorda, kus me lubame inimesi humanitaarkaalutlustel Leetu ainult seepärast, et nende arust oli okei vedeleda diivanil ja vahtida sõda telekast. Aga kui nende valitsus ja nende (kaitseminister Sergei) Šoigu kohustasid neid armeega ühinema ja omaenda füüsilise kehaga otse sõtta minema, siis see ühtäkki enam polnud okei," rääkis Šimonyte.

Venemaal ei ole enam võimalik saada pileteid praktiliselt mitte ühelegi välismaale minevale lennule, kõik on ära ostetud. Sihtkohtades võis näha vaatepilti, kuidas Venemaalt tulnud lennukeilt saabus massiliselt väeteenistusse kutsutavasse vanuserühma kuuluvaid mehi.

"Osaline mobilisatsioon on osaliselt ka põhjus, miks mina olen praegu siin. Väga nigel samm ja tundub, et toob kaasa palju probleeme paljudele Venemaa kodanikele. Muidugi olen ma mures. Ma ei uskunud, et järgmine samm on mobilisatsioon ja mulle tundub, et pole just palju neid Venemaa kodanikke, kes sõdida tahaks ja tahaks olla mobiliseeritud ning minna armeesse. Nii see on," ütles Istanbuli saabunud venelane Aleks.

USA uudistekanali CNN andmeil on Venemaa meeskodanikel põhjust karta, sest tegelik mobilisatsioon on režiimijuht Vladimir Putini ja kaitseminister Sergei Šoigu väljaöeldust palju ulatuslikum.