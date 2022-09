Erakondade rahastamise järelevalvet karmistav eelnõu jäi toppama

Kuigi eelmise valitsuse ajal algatatud erakonnaseaduse muutmise eelnõu ootas kooskõlastuse läbinult valitsusse ja sealt edasi riigikogusse saatmist, on ta jäänud justiitsministeeriumisse toppama. Uue ministri sõnul on eelnõu, mis suurendaks erakondade rahastamise järelevalvet, teisejärguline teema.

"Praegune valitsus on kokku leppinud väga ambitsioonikas plaanis, mille elluviimisega on väga kiire. Hetkel on kõik jõupingutused keskendunud ühistele prioriteetsetele teemadele, nagu näiteks, kuidas aidata inimestel toime tulla hindade kallinemisega, tagada energiajulgeolek, tugevdada siseturvalisust ja riigikaitset," loetles justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) teemasid, mille tõttu pole olnud tal mahti erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu valitsusse saata.

"Iga valitsus lähtub tööplaani koostamisel eelkõige enda poliitilistest prioriteetidest, mistõttu võivadki varasemalt koostatud eelnõud kõrvale jääda. Hetkel tuleb tegeleda kiireloomulisemate teemadega," lisas Danilson-Järg põhjenduseks.

Mais erakonnaseaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega laiendatakse Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) uurimisvolitusi, kooskõlastusringile saatnud toonane justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond), on üllatunud, et ministeeriumi uus juhtkond seadust piisavalt oluliseks ei pea.

"Oli teada, et kooskõlastusejärgne periood satub suvepuhkusete ajale ja võib seetõttu olla pikem. Ma eeldan siiski, et see eelnõu tuleb valitsusse kiiresti. Seal on olulised teemad, nagu korruptsioon, ja mul on üllatav kuulda, et see pole uue ministri jaoks piisavalt oluline küsimus," sõnas Lauri.

Tema sõnul on tegemist hästi läbiarutatud teemaga, ja kui see eelnõu jõuaks kiiresti riigikogusse, siis võiks seaduse vastu võtta veel sel aastal. "See on hädavajalik eelnõu," rõhutas Lauri.

Seadusemuudatusega loodaks ERJK-le õiguslik alus küsimaks dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt ning võimaldatakse isikuid kutsuda ERJK ametiruumidesse. Sealjuures antakse kohale ilmumiseks mõistlik tähtaeg ning viidatakse sunniraha ja sundtoomise rakendamise võimalusele kutse peale ilmumata jätmise korral.

Samuti muudetakse keelatud annetuse vastuvõtmisele kohaldatavaid tagajärgi, sealhulgas viiakse sisse objektiivne tähtaeg (30 kalendripäeva), mille jooksul tuleb keelatud annetus kanda tagasi annetuse teinud isikule. Tähtaja möödumisel tuleb keelatud annetus kanda igal juhul riigieelarvesse.