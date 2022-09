Läti karmistab tugevalt elamislubade andmist Vene ja Valgevene kodanikele

Läti parlament võttis neljapäeval vastu immigratsiooniseaduse muudatused, millega muudetakse Venemaa ja Valgevene kodanike tähtajalise elamisloa taotlemise ja pikendamise korda.

Muudatustega on lõpetatud Vene ja Valgevene kodanike võimalus pikendada tähtajalisi elamuslubasid juhul kui elamisluba saadi investeeringute alusel või kinnisvara omandamise tõttu.

Samuti paneb seadus paika, et Vene kodanikele, kes olid enne Vene kodakondsuse omandamist Läti kodanikud või mittekodanikud, kehtib elamisluba kuni 2023. aasta 1. septembrini. Kui sellises kategoorias isik soovib uuesti alalist elamisluba taotleda, siis on vajalik esitada tõend riigikeele valdamise kohta.

Vene kodanikel ei ole muudetud immigratsiooniseaduse kohaselt enam võimalik Lätis saada pikaajalist tööviisat (kuni aasta). Sisuliselt tähendavad uued reeglid seda, et Läti ei oota Venemaalt uusi töötajaid.

Samas näeb seadus ette ka mitmeid erandeid, mille puhul Vene kodanikul säilub õigus taotleda tähtajalist elamisluba: juhul kui välismaalane on Läti kodaniku või mittekodaniku abikaasa, Lätis vanaduspensioniikka jõudnud Läti kodaniku või mittekodaniku vanem ning välismaalane, kes 17. juunil 1940. aastal oli Läti kodanik või kelle üks vanematest oli Läti kodanik.

Vene kodanikud võivad elamisluba taotleda edaspidi ka siis kui neile on määratud ajutine kaitse. Samuti on võimalik taotleda maksimaalselt aastaks elamisluba teaduskoostööprojektis osalemiseks.

Mitmesugused erandid kehtivad ka juhtudel kui Vene kodanik on määratud Läti kodaniku või mittekodaniku eestkostjaks, toimub abielu lahutamine Läti kodaniku või mittekodanikuga ja juhul kui Vene kodanik on Läti kohtueelsete võimude uurimise all.

Läti Delfi küsis ka Läti siseministeeriumilt mis saab Vene kodanikest, kelle tähtajaline või alaline elamisluba või viisa Lätis on lõppenud ning see ei kuulu pikendamisele. Siseministeeriumi sõnul peavad sellised inimesed "minema oma kodakondsuse riiki" ehk Venemaale.

Läti Seimi sõnul algatati seadusemuudatused Venemaa agressiooni tõttu ning need on osa Venemaa ja Valgevene vastu suunatud sanktsioonidest.

Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et arvestades olukorra tõsidust ja kaasnevaid riske on lubamatu, et juba väljastatud elamislubade väljastamine toimub tavapärases korras.

Täpsemalt on Läti immigratsiooniseaduse muudatustega võimalik tutvuda Läti Seimi kodulehel (läti keeles).