Ajateenistusse kutsutavate arv hakkab järgmistel aastatel suurenema

Kaitseminister Hanno Pevkur on esitanud kooskõlastamiseks määruse, millega kehtestatakse ajateenistusse võetavate isikute arv 2024. ja 2026. aastal.

Aastal 2024 on kavas võtta ajateenistusse vähemalt 3800 noort ning seda arvu võib ületada viie protsendi võrra. Aastal 2026 on ajateenistusse plaanis kutsuda vähemalt 4000 isikut.

2024. aastal võetakse määruse järgi 1. jalaväebrigaadi 1778, 2. jalaväebrigaadi 778, mereväkke 238, küberväejuhatusse 381, sõjaväepolitseisse 300, toetuse väejuhatusse 295 ja erioperatsioonide väejuhatusse 30 noort.

2026. aastal võetakse 1. jalaväebrigaadi 1870, 2. jalaväebrigaadi 820, mereväkke 249, küberväejuhatusse 401, sõjaväepolitseisse 316, toetuse väejuhatusse 312 ja erioperatsioonide väejuhatusse 32 noort.

Kaitseministeeriumist öeldi ERR-ile, et 3800 isikut on kavas ajateenistusse kutsuda juba järgmisel aastal ning 4000 2025. aastal. Tänavu kutsutakse ajateenistusse 3500 noort.

Et rohkem ajateenijaid tähendab ka rohkem vajaminevaid kohti väeosades, on plaanis rajada juurde kasarmukohti.

"Ajateenijate mahu suurendamisega on arvestatud pikaaegsetes taristuplaanides ning vajalik võimekus on õigeaegselt valmis. Tänaseks on enamus kasarmukohti rajatud. Rajamisel on üks täiendav kasarm Ämari lennubaasi," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Roland Muroff.

500 lisanduva ajateenijaga tekkiv lisakulu on umbes neli miljonit aastas, lisas Muroff. Lisakulu on planeeritud riigieelarve strateegias ja valitsemisala eelarves.

Moriff märkis, et ajateenijate arvu suurendamine täidab kahte eesmärki – sõjaliste võimete arendamiseks vajalikus mahus reservüksuste ettevalmistamine ning aastakäigust vähemalt poolte noormeeste teenistusse kutsumine.

Ajateenistusse võetakse eelnõu järgi kolm kord aastas: 5., 29. ja 42. nädalal. 5. ja 29. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 42. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab kaheksa kuud.

Eelnõus on kirjas, et arvestuslikult on ajateenijate arvuga seotud otsesed kulud (ajateenija toetus, toitlustus ja sõidukulude hüvitamine) aastas 26,9 miljonit eurot.

Ajateenistuse võetavate kutsealuste arvu kehtestab kaitseminister ja see ei eelda valitsuse ega riigikogu otsust.